Alter/Neuer Disney-CEO bleibt bis 2026

Köpfe

Bob Iger hat seinen aktuell laufenden Kontrakt mit dem Micky-Maus-Unternehmen noch einmal verlängert.

Bob Iger bleibt bis 2026 an der Spitze der Walt Disney Co. und erfüllt damit eine Vorhersage vieler in der Branche, dass er nicht wie ursprünglich geplant Ende nächsten Jahres als CEO zurücktreten würde. Disney schockierte die Unterhaltungsbranche im November 2022, als man sich entschied, Iger als CEO zurückzuholen, weniger als ein Jahr, nachdem er nach 15 Jahren erfolgreicher Arbeit zurückgetreten war. Damals betonte Disney, dass Igers oberste Priorität darin bestehen würde, einen geeigneten Nachfolger zu finden. Im Februar 2020 übernahm der Disney-Veteran Bob Chapek die Zügel von Iger als CEO, während Iger Vorsitzender blieb. Chapek hatte einen bekanntlich steinigen Weg in diesem Job hinter sich, was zu der Entscheidung des Disney-Vorstands führte, Iger wieder einzustellen."Bob hat immer wieder bewiesen, dass er in der Lage ist, Disney erfolgreich umzugestalten, um künftiges Wachstum und finanzielle Renditen zu erzielen, was ihm den Ruf eines der besten CEOs der Welt eingebracht hat", so Mark G. Parker, Chairman von Disney. "Bob Iger hat Disney wieder einmal auf den richtigen strategischen Weg für eine kontinuierliche Wertschöpfung gestartet. Um den erfolgreichen Abschluss dieser Transformation zu gewährleisten und gleichzeitig genügend Zeit für die Positionierung eines neuen CEOs für langfristigen Erfolg zu haben, hat der Vorstand entschieden, dass es im besten Interesse der Aktionäre ist, seine Amtszeit zu verlängern, und er hat unserer Bitte zugestimmt, bis Ende 2026 Chief Executive Officer zu bleiben."Von dem Moment an, als Iger zurückkehrte, erwarteten Disney-Beobachter die Nachricht, dass seine Amtszeit verlängert werden würde. Disney hat derzeit nicht nur mit einer Vielzahl interner Probleme zu kämpfen, sondern muss auch sein lineares TV-Geschäft für das Streaming-Zeitalter neu erfinden. Disney hat in den letzten Jahren eine Menge Verluste eingefahren, da das Unternehmen viel in die Streaming-Plattformen Disney+ , Hulu und ESPN+ investiert hat. Die Aufweichung des globalen Streaming-Marktes in den letzten zwei Jahren hat Disney und andere Hollywood-Inhaltsgiganten dazu gezwungen, den übereifrigen Schwenk zum Streaming zu überdenken, auch wenn das Kabelschneiden seinen Tribut an die alten linearen Netzwerke wie ESPN und Disney Channel fordert, die dem Mäusehaus Gewinne beschert haben."Seit meiner Rückkehr zu Disney vor nur sieben Monaten habe ich praktisch jede Facette unserer Geschäfte untersucht, um die enormen Chancen, die sich uns bieten, sowie die Herausforderungen, denen wir uns aufgrund des allgemeinen wirtschaftlichen Umfelds und der tektonischen Verschiebungen in unserer Branche gegenübersehen, vollständig zu verstehen", sagte Iger. "Gleich an meinem ersten Tag haben wir damit begonnen, wichtige und manchmal schwierige Entscheidungen zu treffen, um einige bestehende Struktur- und Effizienzprobleme anzugehen, und trotz der Herausforderungen glaube ich, dass Disneys langfristige Zukunft unglaublich rosig ist. Aber es gibt noch mehr zu tun, bevor diese Transformationsarbeit abgeschlossen ist, und weil ich sicherstellen möchte, dass Disney stark aufgestellt ist, wenn mein Nachfolger das Ruder übernimmt, habe ich der Bitte des Vorstands zugestimmt, für weitere zwei Jahre CEO zu bleiben."