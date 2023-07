FOX Nation setzt auf Buster Murdaugh

US-Fernsehen

Die dreiteilige, auf drei Teile begrenzte Serie bietet exklusiven Zugang zur Familie, zu Freunden und zum Verteidigungsteam von Alex Murdaugh.

FOX Nation, der abonnementbasierte Streamingdienst von FOX News Media, wird am Dienstag, den 12. September, die neue Doku-Seriepräsentieren, kündigte Jason Klarman, Präsident von FOX Nation, an. Die dreiteilige, limitierte Serie bietet exklusiven Zugang zur Familie, zu Freunden und zum Verteidigungsteam von Alex Murdaugh, dem einst prominenten Anwalt aus South Carolina, der Anfang des Jahres wegen Mordes an seiner Frau und seinem Sohn verurteilt wurde. Die Moderatorin des FOX News Channel (FNC) und Chefredakteurin von The Story, Martha MacCallum, moderiert die Serie und hat sich mit Murdaughs einzigem lebenden Sohn, Richard Alexander "Buster" Murdaugh, zu einem ersten Fernsehinterview zusammengesetzt, seit er ins Rampenlicht gedrängt wurde.In seiner Ankündigung sagte Klarman: "«The Fall of the House of Murdaugh» bietet einen umfassenden Einblick in den Fall, den viele seit dem Tag, an dem sich die schwierige Geschichte entfaltete, zu bewältigen versucht haben. Durch den Bericht von Buster Murdaugh aus erster Hand und den Zugang zu wichtigen Akteuren, einschließlich Freunden und Familie, bringt diese Serie einige fehlende Elemente ans Licht, die bisher nicht ans Licht gebracht wurden."Die dreistündige Serie bietet einen einzigartigen Einblick in den Prozess, die Verbrechen und das komplizierte Leben von Alex Murdaugh, der Anfang des Jahres des Mordes an seiner Frau Margaret "Maggie" und seinem Sohn Paul auf seinem weitläufigen Anwesen Moselle in Islandton, South Carolina, für schuldig befunden wurde. Die Zuschauer erhalten exklusiven Zugang zu Alex Murdaughs Verteidigungsteam Dick Harpootlian und Jim Griffin, zu Aufnahmen hinter den Kulissen vor und während des Prozesses, zu nie zuvor gezeigten Heimvideos sowie zu intimen Gefängnisenthüllungen von Alex selbst. Diese einzigartigen Materialien werden die Zuschauer hinter den Schleier der juristischen Strategie der Murdaughs führen, wie sie sich in Echtzeit ereignete, und werden mit Interviews mit demselben Anwaltsteam sowie dem leitenden Staatsanwalt Creighton Waters und dem Generalstaatsanwalt Alan Wilson verwoben, die ihre aktuelle Strategie diskutieren.