Podstars

Sandra und Luca wechseln von Spotify zu RTL+. Das ist dieser Podcast, worüber man aktuell spricht.

ist ein regelmäßiger Podcast, in dem Geschichten erzählt werden, die direkt aus dem Leben gegriffen sind. Die Protagonisten des einzigartigen Formats sind Luca und Sandra, die nach eigener Aussage weder sexy, charmant noch unfassbar intelligent sind. Sandra ist im Podcast „Dick“ und Luca ist „Doof“. Das Duo trifft sich jede Woche, um Dinge miteinander zu besprechen, die sie momentan beschäftigen. Da geht es zum Beispiel um die Herkunft von Sandras Familie, die ursprünglich aus Russland stammt oder wie Luca seine ersten Dates hatte.Die Community ist vor allem davon begeistert, dass das Duo in den Podcasts stets selbstironisch, lustig und unverstellt agiert. Manche Folgen des Podcasts haben einen leicht derben Touch. Auf politische Themen wird weitestgehend verzichtet. Jede der etwa 295 Folgen des Podcasts hat eine Länge von zirka 45 Minuten und ist alles außer zäh und langweilig.Der Podcast «Dick & Doof» startete mit der ersten Folge schon im August des Jahres 2019. Luca, der besser bekannt ist als Laserluca und seine gute Freundin Sandra, die auch als Selfiesandra sehr erfolgreich ist, hätten nie gedacht, dass ihr Podcast mit alltäglichen Themen aus dem Privatleben einen so großen Anklang findet. Durch den großen Erfolg rangierten «Dick & Doof» damals regelmäßig in der Top Ten der deutschen Spotify-Charts. Der Erfolg in der großen Community hatte weitere positive Folgen. Spotify hatte das Duo damals exklusiv an sich gebunden. Jetzt ist das Duo bei RTL+ gelandet.Besonders beliebt ist das Podcast-Duo «Dick & Doof» bei Zuhörern, die zwischen 16 und 23 Jahre alt sind. Mittlerweile hören wöchentlich mehrere Tausend Zuhörer und Zuhörerinnen von Luca und Sandra zu, wenn sich die beiden gegenseitig ein Ohr abkauen. Die Influencer Luca und Sandra sind auch auf anderen Kanälen sehr erfolgreich. Der heute 27 Jahre alte Luca hat alleine auf YouTube mehr als 4 Millionen Follower. Knapp 3 Millionen Menschen folgen dem Influencer auf Instagram. Die für ihre Selbstironie bekannte Selfiesandra ist 22 Jahre alt und hat ebenfalls Follower im sechsstelligen Bereich.