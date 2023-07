Deutscher Podcast Preis 2023: Die Gewinner

Vermischtes

Am Donnerstag, den 6. Juli 2023, fand die Verleihung des Deutschen Podcast Preises statt, bei der herausragende Podcasts und ihre Schöpferinnen und Schöpfer geehrt wurden. Ab 20.45 Uhr standen das Duo Lena Cassel und Micky Beisenherz in Berlin auf der Bühne und verkündeten vor 250 geladenen Gästen die Gewinner.„Gute Podcasts sind wie ein fesselndes Gespräch, das die Ohren erreicht und die Gedanken beflügelt. Jede Gewinnerin und jeder Gewinner hat auf eigene Art und Weise gezeigt, wie einzigartig und bereichernd Podcasts sein können. Herzlichen Glückwunsch an alle Preisträgerinnen und Preisträger des Deutschen Podcast Preises 2023, die mit ihren Stimmen und Geschichten die Ohren ihrer Hörerinnen und Hörer und in diesem Fall auch der Jury erobert haben“, sagt Grit Leithäuser, Geschäftsführerin der Radiozentrale und Veranstalterin des Deutschen Podcast Preises.• 5050 by OMR• Die Energierevolution• ICH&WIR – der Jugendpodcast von SOS-Kinderdorf• Wir waren Detektive – Staffel 3• Die Frage• LANZ & PRECHT• Ohne Alkohol mit Nathalie• Unter Almans – Migrantische Geschichte(n)• DRINNIES• INSIDE G20 – Hamburg zwischen Gipfel und Abgrund• Midlife• Wild & Fremd• Raus – Ab durch Europa• STUDIO KOMPLEX• too many tabs• Zeigler & Köster – Der Fußball-Podcast von 11FREUNDE• Cui Bono: Wer hat Angst vorm Drachenlord?• Frauke Liebs – die Suche nach dem Mörder• Geheimsache Doping• Inside Kabul Luftbrücke• Cui Bono: Wer hat Angst vorm Drachenlord?• Frauke Liebs – die Suche nach dem Mörder• Himmelfahrtskommando• In Sekten – Staffel 2• 1 Auf die Ohren• DRINNIES• Kalk & Welk• Zum Scheitern verurteilt• Die Petze und der Besserwisser• happy, holy & confident ®• Kaulitz Hills – Senf aus Hollywood• Laura und Pietro – ON OFF• 0630 – der News-Podcast• Hauptstadt – das Briefing• Machtwechsel• Was tun, Herr General?• Der Kids.Doc – Mehr Gesundheit für dein Kind• Die Zeichen des Todes – Der True Crime Podcast mit Michael Tsokos und Anja Goerz• Familie Verstehen – Das ABC der Gewaltfreien Kommunikation• Verena König – Kreative Transformation