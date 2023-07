Skyfall oder ist der Serientod von Sky zu verkraften?

Quotenmeter.FM

In den vergangenen zwölf Monaten startete Sky zahlreiche fiktionale Programme, doch einige Investitionen verpufften.

Der Pay-TV-Anbieter und Streamingdienst Sky hat sich Ende Juni 2023 von der Herstellung von fiktionalen Stoffen verabschiedet. Die Fernsehbranche sieht diesen Schritt als ersten Fixpunkt in Sachen Einsparungen bei dem Bezahldienst. Die Verantwortlichen aus Unterföhring haben in den vergangenen Jahren Stoffe wie «Babylon Berlin», «Das Boot» oder «Der Pass» geliefert.Zur Wahrheit gehört aber auch, dass zahlreiche Eigenproduktionen schnell verpufften. «Funeral for a Dog», eine achtteilige Liebesgeschichte, fand kaum Fans. Die Thriller-Serie «Munich Games» fand medial keine Aufmerksamkeit, obwohl Sky und Sport optimal zusammenpassen. Die Fortsetzungen von «Tschugger» und «Die Wespe» waren mau und «Drift» wurde ebenfalls nicht zum Stadtgespräch.In dieser Ausgabe besprechen Veit-Luca Roth und Fabian Riedner, ob der Sky-Rückzug zu verkraften ist. Immerhin produzieren die Kollegen von Sky Italia und Sky UK zahlreiche Formate. «Der Untergang»-Regisseur Oliver Hirschbiegel dreht nun «Unwanted» und in England entsteht «The Lazarus Project» von Marco Kreuzpaitner («Der Fall Collini»).