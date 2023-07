«Alexia Putellas: Ikone des Fußballs»: Sky setzt auf eine Dokumentation

TV-News

07. Juli 2023

Die Dokumentation beschreibt den Werdegang des spanischen Fußballtalents Alexia Putellas.

Die dreiteilige Dokumentationbegleitet die Champions-League-Siegerin, Ballon-d’Or-Gewinnerin und Weltfußballerin Alexia Putellas auf ihrem Weg. Die Serie ist ab dem 21. Juli auf Sky Documentaries, Sky Qund WOW zu sehen.Alexia Putellas Segura wurde am 4. Februar 1994 im spanischen Mollet del Vallès geboren. Seit 2012 spielt sie für den FC Barcelona und seit 2013 für die spanische Nationalmannschaft, wo sie mit über 100 Einsätzen Rekordspielerin ist. Mit dem Ballon d'Or wurde sie 2021 und 2022 zur Weltfußballerin des Jahres gewählt. In den gleichen Jahren wurde sie von der FIFA zur Weltfußballerin des Jahres und von der UEFA zur Spielerin des Jahres gewählt.Der spanische Dokumentarfilm zeichnet den Weg der Profifußballerin beim FC Barcelona und in der spanischen Nationalmannschaft nach. Darüber hinaus beleuchtet sie Putellas Rolle als Vorbild und Botschafterin des Frauenfußballs und erzählt, wie sie es geschafft hat, die Aufmerksamkeit und Anerkennung der Fußballwelt auf sich zu ziehen und als eine der einflussreichsten Persönlichkeiten des Sports gefeiert zu werden.