«Avatar» dominiert den US-Markt

US-Quoten

Das Marktforschungsunternehmen Nielsen hat fast zwei Milliarden gesehene Minuten registriert.

James Cameron hat im Dezember seine Gewinne an den Kinokassen eingefahren, und jetzt kommt er in die Streaming-Charts., Camerons lang erwartete Fortsetzung von «Avatar» aus dem Jahr 2010, belegte in der Zeit vom 5. bis 11. Juni Platz 1 der Nielsen Streaming Top 10. Der Film ist seit dem 7. Juni sowohl auf Max als auch auf Disney+ verfügbar und wurde in den ersten fünf Tagen seiner Verfügbarkeit 1,9 Milliarden Minuten lang angesehen.Auf Platz 2 folgt, der in der ersten vollen Woche der Verfügbarkeit von Staffel 4 Teil 2 1,6 Milliarden Minuten angesehen wurde. Die letzten Episoden der Serie sind seit dem 2. Juni auf Netflix verfügbar, und letzte Woche, in den ersten drei Tagen der Verfügbarkeit dieser Episoden, lag «Manifest» mit 749 Minuten auf Platz 6.Mit 1,3 Milliarden Sehminuten wardie Nummer 3, ein leichter Rückgang gegenüber der Nummer 2 der letzten Woche mit 1,4 Milliarden Sehminuten auf Paramount+. Das Drama, das auf CBS ausgestrahlt wird, befindet sich derzeit in einer vierwöchigen Serie in den Nielsen Streaming Top 10, nachdem es während des Sendefensters vom 15. bis 21. Mai erstmals auf dem sechsten Platz auftauchte - eine Woche, nachdem das Network die Serie abgesetzt und schnell wieder eingestellt hatte.belegte den vierten Platz, nachdem die vierte und letzte Staffel am 8. Juni auf Netflix gestartet war. In den ersten vier Tagen ihrer Verfügbarkeit wurde die Teenie-Comedyserie 917 Millionen Minuten lang gesehen. Dahinter folgt, die neue Serie von Arnold Schwarzenegger, die sich zuvor zwei Wochen auf Platz 1 hielt. Vom 5. bis 11. Juni wurde die Action-Komödie 819 Millionen Minuten lang gesehen.