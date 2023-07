Ridley Scott Associates startet Mars One-Dokumentation

US-Fernsehen

Schon 2012 versuchte ein Unternehmen, dass der Mars mit einer Forschungsmission bevölkert werden sollte.

Im Jahr 2012 verkündete ein niederländisches Unternehmen namens Mars One große Pläne zur Besiedlung des roten Planeten. Mehr als 200.000 Menschen bewarben sich, um sich an dem Vorhaben zu beteiligen und als erste Menschen im Universum eine dauerhafte Kolonie auf dem Mars zu errichten. Sieben Jahre später ging Mars One unter dem Vorwurf des Missmanagements in Konkurs, und der Traum, Menschen auf den Mars zu schicken, starb.Jetzt startet Ridley Scott Associates (RSA Films), die kommerzielle Produktionsfirma des «Alien»-Regisseurs, eine Dokumentarserie über das Unternehmen, nachdem sie einen Exklusivvertrag mit dem Mars One-Gründer Bas Lansdorp unterzeichnet hat. Die Serie mit dem vorläufigen Titelwird Zugang zu Tausenden von Stunden an Videoarchiven sowie zu den Menschen hinter Mars One und natürlich zu den Bewerbern haben, die bereit waren, die Erde für immer hinter sich zu lassen."Während die Serie die wahre Geschichte von Mars One enthüllt und die breiteren Kontroversen rund um das Unternehmen, das einige als Selbstmordmission bezeichnet haben, behandelt, wird die Erzählung durch die Erfahrungen der Teilnehmer aus erster Hand vorangetrieben und vermenschlicht ihre Beweggründe, sich auf eine solch lebensbedrohliche Reise einzulassen", heißt es in der Zusammenfassung.