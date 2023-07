Kaya Scodelario macht bei Formel1-Serie mit

International

Das neue Projekt handelt von dem brasilianischen Rennfahrer Ayyrton Senna.

Kaya Scodelario startet bei der Netflix-Serie" über den brasilianischen Formel-1-Champion Ayrton Senna. Die Serie, eine brasilianische Produktion, wird in Brasilien und Argentinien gedreht. Laut Beschreibung wird sie "die Geschichte der Abenteuer und des Triumphs des Mannes erzählen, der zum brasilianischen Nationalhelden wurde und die Aufmerksamkeit der Welt sowohl auf als auch abseits der Formel-1-Strecke eroberte."Senna war einer der besten Rennfahrer der späten 1980er und frühen 1990er Jahre und gewann im Laufe seiner Karriere 41 Grands Prix. Sein Leben wurde 1994 während des Großen Preises von San Marino auf tragische Weise beendet, als er mit etwa 145 Meilen pro Stunde gegen eine Betonwand prallte. Seine Familie ist an der sechsteiligen Biopic-Serie beteiligt, die sein persönliches und berufliches Leben beleuchten wird. Sie wird seinen Werdegang vom Beginn seiner Karriere, als er nach England zog, um in der Formel Ford zu fahren, bis zu seinem Tod verfolgen.Scodelario ist vor allem für ihre Rollen in «The Maze Runner» und «Pirates of the Caribbean: Dead Men Tell No Tales» bekannt, nachdem sie in dem britischen Teenager-Drama «Skins» ihre ersten Schritte gemacht hatte. Als nächstes wird sie in der Netflix-Serie «The Gentlemen» an der Seite von Theo James zu sehen sein.