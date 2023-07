ProSieben Maxx will mit «Gurren Lagann» punkten

TV-News

Die TV-Serie aus Japan war bisher nur auf dem Pay-TV-Sender Animax zu sehen.

Am Freitag, 21. Juli, strahlt ProSieben Maxx die letzte Folge der Free-TV-Premiere von «D.Gray-man» aus. Bereits um 23.10 Uhr startet die Free-TV-Serie von. Der in Unterföhring ansässige Sender hat insgesamt 27 Episoden im Programm. Eine Woche später ist die Animie-Serie bereits ab 22.10 Uhr zu sehen und läuft bis Mitternacht.Die Serie spielt in der Zukunft: Die Menschheit wird vom mächtigen Spiralkönig unterdrückt und gezwungen, in unterirdischen Dörfern zu leben. Die besten Freunde Simon und Kamina träumen davon, eines Tages die Oberfläche des Planeten zu erkunden. Als Simon beim Bohren einen so genannten Gunman findet, beginnt für ihn ein aufregendes Abenteuer. Während Simon sein Leben als fleißiger Bohrer fristet, will sein bester Freund unbedingt die geheimnisvolle Oberfläche des Planeten erkunden. Als eines Tages ein Mädchen durch die Decke ihres Dorfes fällt, beginnt für die beiden Jungen ein aufregendes Abenteuer.Der Manga erschien zwischen 2007 und 2013 bei Shōnen, die Fernsehserie wurde bereits im Vorfeld von TV Tokyo in Auftrag gegeben. Das Format wurde zwischen dem 1. April und dem 30. September 2007 auf TXN ausgestrahlt. In Australien lief «Gurren Lagann» auf C31, in Neuseeland auf Neon Alley, in Großbritannien auf Viceland und in den USA auf Syfy und Adult Swim. In Deutschland wurde die Serie von Animax ausgestrahlt.