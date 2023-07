«1992»: Neue Mystery-Serie in Arbeit

International

Marian Alvarez, Fernando Valdivieso, Paz Vega und Carlos Santos spielen die Hauptrollen in der spanischen Serie.

Thriller + suspense e intriga + un momento clave de la historia reciente de España. '1992', la serie creada por Álex de la Iglesia y protagonizada por Marian Álvarez, Fernando Valdivielso, Paz Vega y Carlos Santos, ha comenzado su rodaje. pic.twitter.com/1yDbn7ywzQ — Netflix España (@NetflixES) July 6, 2023

Netflix bestätigte den Beginn der Dreharbeiten in Madrid für, die neue fiktionale Serie unter der Regie von Álex de la Iglesia. Die Dreharbeiten zu diesem neuen Thriller werden an verschiedenen Orten in Sevilla und Madrid stattfinden. Marian Álvarez («Wounded»), Fernando Valdivielso («Venus»), Paz Vega («Sex and Lucia») und Carlos Santos («Smoke & Mirrors») spielen unter anderem die Hauptrollen in dieser neuen Serie, die sich um mysteriöse Morde dreht, bei denen sich immer dasselbe Muster wiederholt: Alle Opfer sind verbrannt und neben den Leichen taucht eine Puppe von Curro auf, dem ikonischen Maskottchen der Expo '92 in Sevilla.Álex de la Iglesia, einer der einflussreichsten Regisseure der spanischen audiovisuellen Industrie mit Filmen wie «The day of the beast», «The Oxford murders» und «Common wealth», hat zusammen mit Jorge Guerricaechevarría seine erste Serie für Netflix geschaffen. Das Drehbuch stammt von Pablo Tébar und Jorge Valdano, die Regie bei «1992» führt Álex de la Iglesia selbst.Davon handelt die Serie: Nach dem Tod ihres Mannes bei einer seltsamen Explosion beginnt Amparo (Marian Alvárez) mit der Suche nach Antworten, wobei sie nur von Richi (Fernando Valdivielso), einem Wachmann, Ex-Polizisten und Alkoholiker, unterstützt wird. In der Zwischenzeit laufen die Morde immer nach demselben Muster ab: neben den verbrannten Leichen der Opfer taucht eine Puppe von Curro auf, dem ikonischen Maskottchen der Expo '92 in Sevilla.