«Jersey Shore Family Vacation» startet Anfang August

US-Fernsehen

Der Fernsehsender MTV hat eine weitere Staffel seines erfolgreichen Formats bestellt.

Der Fernsehsender MTV hat verkündet, dass die "Jerzdays" mitam Donnerstag, den 3. August um 20 Uhr zurückkehren. Nach einer schockierenden ersten Hälfte der Staffel ist jedermanns Lieblings-«Shore»-Familie zurück, um die Stimmung anzuheizen, und zum ersten Mal seit 11 Jahren trifft Original-Darstellerin Sammi 'Sweetheart' wieder auf ihre ehemaligen Mitbewohner. Vom ultimativen Auftakt in Pennsylvania, wo DJ Pauly D und Vinny einen epischen Streich inszenieren.Und wie es sich für einen «Shore»-Ausflug gehört, gibt es natürlich auch ein kleines (oder großes) Drama. Die Spannungen zwischen Angelina und Jenni vom Anfang der Staffel halten an, während eine schockierende Enthüllung über Angelinas Vater Mike dazu bringt, Nachforschungen anzustellen. Außerdem werden die Dinge ein wenig chaotisch, als Mike enthüllt, dass er mit Sammis berüchtigtem Ex gesprochen hat.In «Jersey Shore Family Vacation» spielen Deena Nicole Cortese, Paul "DJ Pauly D" DelVecchio, Jenni "JWOWW" Farley, Sammi "Sweetheart" Giancola, Vinny Guadagnino, Angelina Pivarnick, Nicole "Snooki" Polizzi und Mike "The Situation" Sorrentino mit. «Jersey Shore Family Vacation» wird von SallyAnn Salsano, Frank Miccolis und Sean Hogan für 495 Productions produziert. Jacquelyn French fungiert als ausführende Produzentin für MTV.