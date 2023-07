Ex-Paramount+-Chef geht zu North Road

Köpfe

Das Unternehmen von Peter Chernin feierte erst kürzlich das einjährige Bestehen. Das Unternehmen war Teil von ProSieben.

David Nevins, ein Veteran von Paramount Global, wurde zum CEO von Peter Chernins globaler Content-Firma The North Road Company ernannt, die gerade das erste Jahr ihres Bestehens feiert. Als ehemaliger Vorsitzender und CEO der Paramount Premium Group und Chief Creative Officer von Paramount+ Scripted Series wird Nevins das Markenportfolio von North Road beaufsichtigen, darunter das Film- und Fernsehstudio Chernin Entertainment, Kinetic Content, das Non-Fiction-Studio Words + Pictures und eine internationale Abteilung in London. Chernin wird weiterhin als geschäftsführender Vorsitzender von North Road fungieren, während Nevins ein Führungsteam leitet, zu dem Jenno Topping, Jan Frouman, Chris Coelen, Connor Schell und Darian Singer gehören.North Road wurde im Juli 2022 nach dem Erfolg von Chernins Vorzeigeproduktionshaus und der Übernahme der Red Arrow Studios, Chernin Entertainment, gegründet. Vor kurzem hat North Road das türkische Film- und Fernsehunternehmen Karga Seven Pictures übernommen und sich an Peyton Mannings auf Sportinhalte spezialisiertem Unternehmen Omaha Productions beteiligt. Im Januar erhielt das Unternehmen eine Finanzierung in Höhe von 150 Millionen Dollar von der Qatar Investment Authority, zusätzlich zu den 500 Millionen Dollar, die bei der Gründung von Providence Equity Partners und 300 Millionen Dollar Fremdfinanzierung durch Apollo gesichert wurden.Bevor er zu Showtime wechselte, leitete Nevins CBS Entertainment. Zuvor war Nevins als Präsident von Imagine Television tätig, wo er unter anderem für «Arrested Development», «24», «Friday Night Lights» und «Parenthood» verantwortlich zeichnete. Vor seiner Tätigkeit bei Imagine war er in der Entwicklungsabteilung von Fox, Chernins alter Wirkungsstätte, und NBC tätig."Ich habe David zum ersten Mal an dem Tag angesprochen, an dem er bei Paramount gekündigt hat, weil ich ihn schon immer bewundert habe", sagte Chernin gegenüber Variety. "Es ist selten, dass jemand mit so viel Talent verfügbar wird. Was mich dazu veranlasste, ihm die Hand zu reichen, war, dass das Wichtigste für uns beim Aufbau eines Unternehmens darin bestand, eine Gruppe mit den hochwertigsten Mitarbeitern in der Branche zusammenzustellen, die in der Lage sind, die hochwertigsten Inhalte zu produzieren. Und ich bin der Meinung, dass David einer der besten Kreativdirektoren ist, die man in den letzten Jahrzehnten in der Branche an einer Hand abzählen kann. Und ich habe jemanden gesucht, der mir in Vollzeit bei der Leitung dieser Sache hilft, weil sie immer komplexer geworden ist. Es war eine einmalige Gelegenheit, und ich fand, dass seine kreativen Fähigkeiten unvergleichlich sind, und ich glaube, dass er bei Showtime eine bemerkenswert gute strategische Arbeit geleistet hat. Ich dachte, er sei ein einzigartiges Talent, und ich sollte ihn mir schnappen, wenn ich könnte."Nevins fügte hinzu: "Ich war wirklich daran interessiert, etwas Unternehmerischeres zu machen. Nachdem ich Paramount verlassen hatte, fragten mich die Leute: Willst du Produzent werden? Willst du eine Führungskraft sein? Und für mich lautet die Antwort: Ja. Ich interessiere mich sehr für das Kreative und sehr für das Geschäftliche. Ich glaube, Peter und ich teilen den Sinn für die großen globalen Möglichkeiten, die sich derzeit bieten. Jenno Topping bei Chernin Entertainment, Chris Coelen bei Kinetic und Connor Schell bei Words + Pictures - mit allen dreien habe ich im Laufe der Jahre zusammengearbeitet und habe großen Respekt vor ihnen. Sie sind alle wirklich die Besten in dem, was sie tun. Das hat auch einen großen Teil des Reizes ausgemacht."