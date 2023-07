Amazon setzt «Verliebt in Berlin»-Original fort

International

Der Streamingdienst Amazon wird die Originalversion von «Verliebt in Berlin» fortsetzen.

Ana María Orozco und Jorge Enrique Abello werden ihre Rollen von «Yo Soy Betty, La Fea» («Ugly Betty», «Verliebt in Berlin»-Remake) inwieder aufnehmen, einer Fortsetzung, die 2024 auf Amazons Prime Video startet. Die dritte Staffel der Serie, die von Estudios RCN aus Kolumbien für Prime Video produziert wird, nimmt Bettys Geschichte 20 Jahre später wieder auf, als sie eine erfolgreiche Frau, Mutter und Ehefrau ist.Sie ist immer noch mit Armando (Abello) verheiratet und versucht, die Beziehung zu ihrer halbwüchsigen Tochter wiederherzustellen. Sie kämpft mit der wirtschaftlichen Krise ihres Familienunternehmens und fragt sich, ob der Weg, den sie im Leben eingeschlagen hat, sie wirklich glücklich gemacht hat. Unter der Regie von Mauricio Cruz Fortuna wurde «Betty la Fea» von Marta Betoldi («Ciega a Citas»), Juan Carlos Pérez («Garzón») und César Betancur («Las Hermanitas Calle») geschrieben.Die Originalserie gilt als die erfolgreichste Telenovela aller Zeiten, die weltweit verkauft wurde und 20 Remakes hervorgebracht hat, zuletzt in Südafrika. Der Erfolg der Serie, der über Nacht eintrat, war ein Beweis für Orozcos liebenswerte Darstellung und das Talent ihres Schöpfers, des verstorbenen Fernando Gaitan, der den Charakteren eine so universelle Menschlichkeit verlieh, dass sie auch zweieinhalb Jahrzehnte später noch bei jungen Generationen Anklang finden. Die rebellische, zarte Betty veränderte die Welt um sie herum, und mit ihr fand Gaitan eine ergreifende Variante des hässlichen Entlein-Typs.