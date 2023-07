«Departure»: Universal TV zeigt dritte Staffel in wenigen Tagen

TV-News

Erneut wird die Luftfahrtforscherin Kendra Malley zu einem mysteriösen Unglück zu Rate gezogen.

Kendra Malley kehrt in der sechsteiligen dritten Staffel vonzurück. Die Serie wird am 15. Und 16. Juli mit jeweils drei Episoden ab 20.15 Uhr als deutsche TV-Premiere bei Universal TV ausgestrahlt. Nachdem in der ersten Staffel das Flugzeug 716 spurlos verschwunden war und sich in der zweiten Staffel ein schicksalhaftes Zugunglück ereignet hatte, verunglückt nun bei einer nächtlichen Überfahrt die Fähre „Queen of the Narrows“.Rund 500 Passagiere sind an Bord, als es plötzlich kurz vor Neufundland zu einem Unglück kommt und die Fähre in Rekordzeit versinkt. Aus der Abenteuerfahrt vor einer traumhaften Szenerie wird ein Albtraum. Hunderte Menschen sterben und die Suche nach Überlebenden läuft auf Hochtouren. Kendra Malley und ihr Team aus Experten werden erneut zu Rate gezogen und nehmen sich dem Fall an. Sie sollen der Ursache der Katastrophe auf dem Grund gehen und was zunächst wie ein Unglück aufgrund einer Eisberg-Kollision aussieht, wird nach und nach zu einem immer größeren Fragezeichen als immer mehr Unstimmigkeiten auftauchen – ein korrupter Schiffskapitän, blinde Passagiere, ein entlassener Mitarbeiter und versteckte Drogen am Bord sowie die ungewöhnlich schnelle Zeit in der das Schiff untergeht geben Rätsel auf. Vielleicht steckt doch mehr hinter dem Unglück als ungünstige Wetterverhältnisse?In der Hauptrolle der Kendra Malley wird auch in dieser Staffel Archie Panjabi zu sehen sein. Neben ihr sind auch Kris Holden-Ried und Mark Rendall dabei. Darüber hinaus ergänzen Eric McCormack, Jake Eber, Patrick Sabongui, Cihang Ma, Brit MacRae und Savonna Spracklin den Cast.