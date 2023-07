«Scott & Bailey» dürfen wieder ran

TV-News

Sat.1 Emotions verspricht die Ausstrahlung von fünf Staffeln mit insgesamt 33 Folgen.

Derzeit setzt der Pay-TV-Sender Sat.1 Emotions montags noch auf die Serie «Tödliche Ahnung». Doch ab dem 24. Juli um 20.15 Uhr sind Doppelfolgen vongeplant. In der Krimiserie geht es um die Ermittlerinnen Janet Scott und Rachel Bailey, die in Machester auf Verbrecherjagd gehen.Die beiden sind ein gutes Team, obwohl sie grundverschieden sind: Rachel ist impulsiv und hört gerne auf ihr Bauchgefühl, Janet hingegen handelt überlegt und lässt sich nicht so leicht aus der Ruhe bringen. In ihrem ersten Fall werden Rachel und Janet mit dem Mord an einer schwangeren Frau konfrontiert. Der Mörder hat die grausame Tat wie einen Selbstmord aussehen lassen. Rachel hat derweil mit privaten Problemen zu kämpfen. Ihr Liebhaber, der verheiratete Anwalt Nick Savage, hat sie verlassen.«Scott & Bailey» wurde von der Red Productions Company für den britischen Privatsender ITV produziert. Das Format wurde zwischen dem 29. Mai 2011 und dem 27. April 2016 produziert. Die Serie erreichte im Staffeldurchschnitt rund sieben Millionen Zuschauer, die letzten beiden Staffeln waren mit rund 5,9 Millionen Zuschauern etwas schwächer. Vor der Kamera standen Lesley Sharp und Suranne Jones.