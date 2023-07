Peacock bereitet sich auf Kassenschlager vor

US-Fernsehen

«The Super Mario Bros. Movie» kommt exklusiv zum Streamingdienst Peacock, der Schwesterfirma von Universal Pictures.

Während Illumination'sweiterhin Rekorde an den Kinokassen rund um den Globus bricht, wird der starbesetzte Animationsfilm ab dem 3. August exklusiv auf Peacock gestreamt. Fans können auf Peacock mehr als nur den Film sehen, mit Bonusinhalten wie Interviews mit, ein interaktives Video und ein Musikvideo von Bowser und Peach. Vor allem aber soll der animierte Spielfilm von Universal Pictures neue Abos für Peacock generieren.«The Super Marios Bros. Movie» ist die neueste Ergänzung der Peacock-Filmsammlung, zu der auch die Actionkomödie «Polite Society» von Focus Features, das moderne Monstermärchen «Renfield» von Universal Pictures und der Kassenschlager «Cocaine Bear» gehören.Der Film erzählt die Geschichte von zwei Klempnern aus Brooklyn, die Brüder und beste Freunde sind: Mario (Chris Pratt), der Mutige, und der ewig ängstliche Luigi (Charlie Day), der am liebsten nirgendwo hingehen würde. Der Film beginnt damit, dass die Super-Mario-Brüder mit ihrem angeschlagenen Klempnerbetrieb zu kämpfen haben und sich in ein rasantes Abenteuer durch das Pilzkönigreich stürzen. Auf ihrer Reise treffen wir auf eine Reihe vertrauter, liebenswerter Charaktere, die sich schließlich zusammentun, um den machtgierigen Bösewicht Bowser (Jack Black) zu besiegen. Der «Super Mario Bros. Movie» nimmt das, was Millionen von Spielern weltweit seit 35 Jahren lieben, und hebt es auf ein neues, atemberaubendes Kinoerlebnis.