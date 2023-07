Animationsserie «Strange Planet» startet

US-Fernsehen

Mitte August wird die neue Serie starten, wie der Streamingdienst nun verriet.

Zwei Jahre nach dem Produktionsstart hat Apple bekannt gegeben, dass die neue zehn-teilige Animationsserieam Mittwoch, den 9. August 2023, ihre Weltpremiere feiern wird. Basierend auf dem gleichnamigen New-York-Times-Bestseller und Social-Media-Phänomen ist «Strange Planet» ein witziger und scharfsinniger Blick auf eine ferne Welt, die unserer eigenen nicht unähnlich ist. In einer skurrilen Welt aus rosa und lila Zuckerwatte gestartet, erforschen sympathische blaue Wesen die Absurdität der alltäglichen menschlichen Traditionen. Neue Episoden werden wöchentlich mittwochs bis zum Staffelfinale am 27. September 2023 ausgestrahlt.Diese Welt der Wesen wird von dem für den Gotham Award nominierten Tunde Adebimpe («Rachel Getting Married»), der für den Emmy Award nominierten Demi Adejuyigbe («The Amber Ruffin Show»), Lori Tan Chinn («Awkwafina Is Nora From Queens»), dem für den Critics Choice Award nominierten Danny Pudi («Community») und der für den Emmy Award nominierten Hannah Einbinder («Hacks») gesprochen.«Strange Planet» wird von Emmy-Preisträger Dan Harmon («Rick and Morty») und dem New York Times-Bestsellerautor Nathan W. Pyle mitentwickelt und produziert. Oscar-Preisträger Alex Bulkley («Guillermo del Toro's Pinocchio»), Emmy-Preisträger Corey Campodonico für ShadowMachine («BoJack Horseman»), Lauren Pomerantz, Emmy Award-Gewinnerin Amalia Levari, Steve Levy und Taylor Alexy Pyle dienen als ausführende Produzenten. «Strange Planet» wird von Apple Studios und ShadowMachine produziert.