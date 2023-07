«Arcadia» bereichert One

TV-News

Der Fernsehsender strahlt die niederländisch-belgische Serie ab Mitte August aus.

In der post-katastrophalen und ressourcenarmen Zukunft vonhängen Klasse und Status der Menschen von einem „Bürger-Score“ ab, der per Chip in die Hand implantiert wird. Nur wer gesund, konzentriert und effizient Teil der Gesellschaft ist, darf in diesem Orwell‘schen Zukunftsentwurf ein gutes Leben führen.Nichts anderes wünscht sich Familienvater Pieter Hendriks (Gene Bervoets) für die Seinen. Deshalb bastelt er natürlich am entscheidenden Algorithmus herum, um die Punktzahlen seiner Frau Cato (Monic Hendrickx) und seiner erwachsenen Töchter (Lynn Van Royen, Melody Klaver, Ellie de Lange, Abigail Abraham) künstlich in die Höhe zu treiben. Die Folge: Pieter wird in die unwirtliche Außenwelt verbannt, aus der es kein Zurück gibt, seine Familie wird mit Strafpunkten ans Ende der sozialen Hackordnung versetzt. Ihr Kampf um Wiederaufstieg wird zum Überlebenskampf in einer eindrucksvoll realisierten und viel zu nahen Zukunft.Die achtteilige Fernsehserie Arcadia" ist ab dem 18. August 2023 in der ARD Mediathek abrufbar. Der Fernsehsender One strahlt die Serie ebenfalls aus. Die acht Folgen werden am 18., 19. und 20. August jeweils ab 20.15 Uhr ausgestrahlt. «Arcadia» ist eine europäische Kooperation der öffentlich-rechtlichen Rundfunkanstalten Belgiens (VRT) und der Niederlande (KRO-NCRV) mit dem WDR und dem SWR . Gedreht wurde 2021/22 an insgesamt 83 Drehtagen in Belgien, den Niederlanden, Frankreich und Wolfsburg (drei Tage).