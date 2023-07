Frauen-WM: Sky zeigt Lieblingsfilme der Spielerinnen

TV-News

Zum Start der Fußball-Weltmeisterschaft der Frauen in Australien und Neuseeland hat Sky Filmempfehlungen im Programm.

Der Fernsehsender Sky Cinema Best Of zeigt am ersten Spieltag der Frauen-WM am 20. Juli um 20.15 Uhr die Lieblingsfilme von Lina Magull. Den Anfang macht, den Lina Magull empfohlen hat. Die Filmreihe «Die Unfassbaren» handelt von einer Gruppe von Zauberern und Trickbetrügern, den sogenannten Reitern. Im ersten Filmräumen die „Reiter“ als Höhepunkt ihrer Zaubershow den Tresor einer Bank aus und verteilen das Geld im Publikum.Einen Tag später ist die DFB-Nationalspielerin Kathrin Hendrich an der Reihe und präsentiert «Der Vorname» ► von Sönke Wortmann. Dabei handelt es sich um eine Gesellschaftskomödie über die Namensgebung für den zukünftigen Sohn. Als verkündet wird, dass die Wahl auf den Namen „Adolf“ gefallen ist, halten die Anwesenden das für einen schlechten Scherz.Der Samstagabend gehört Laura Freigang, die «The Peanut Butter Falcon» ► vorstellt.aus dem Jahr 2014 wird von Klara Bühl gelobt. Alexandra Popp ist am Montag an der Reihe und bringt miteinen echten Klassiker mit. Die Spielerin Sydney Lohmann spricht sich fürmit Zac Efron aus. Fürhat sich Felicitas Rauch entschieden.