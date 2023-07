«Bad Behaviour»: Australischer Vierteiler kommt zu Sky

TV-News

Matchbox Pictures hat eine neue Serie mit Jana McKinnon entwickelt, die bereits in «Wir Kinder vom Bahnhof Zoo» zu sehen war.

Sky Deutschland hat sich die Rechte an der australischen Miniseriegesichert und zeigt sie ab Freitag, 11. August, um 20.15 Uhr auf Sky Atlantic. Natürlich wird das Format auch auf SkyQ und WOW gestreamt. Jede Woche wird eine der vier Episoden ausgestrahlt. «Bad Behaviour» basiert auf dem gleichnamigen Erfolgsroman der australischen Autorin Rebecca Starford und ist wahlweise in deutscher Sprache oder im Original mit deutschen oder englischen Untertiteln verfügbar.Neben Jana McKinnon («Wir Kinder vom Bahnhof Zoo») als Jo sind Markella Kavenagh («Der Herr der Ringe: Die Ringe der Macht») als Portia, Yerin Ha («Halo») als Alice, Tuuli Narkle («Mystery Road») als Miss Lacey, Dan Spielman («Stateless») als Keith, Diana Glenn («Harrow») als Caroline, Mantshologane Maile («The PMs Daughter») als Ruby und Erana James («The Wilds») als Ronniemit. Die Serie wird von einem rein weiblichen Kreativteam geleitet. Autorinnen sind Pip Karmel («Total Control», «New Gold Mountain») und Magda Wozniak («The Messenger»).In «Bad Behaviour» träumt die 25-jährige Joanna (Jana McKinnon) von einer Karriere als Schriftstellerin. Als sie in einer Konzerthalle kellnert, trifft sie zufällig auf ihre ehemalige Mitschülerin Alice (Yerin Ha). Diese hat ihren Traum bereits verwirklicht und tritt als weltberühmte Cellistin auf. Doch sie reagiert auf das Wiedersehen ausgesprochen kühl. Verstört erinnert sich Joanna an ihre gemeinsame Zeit im Wildniscamp eines exklusiven Mädcheninternats vor zehn Jahren. Die beiden unsicheren Stipendiatinnen freunden sich sofort nach ihrer Ankunft an. Doch im Camp mitten im australischen Busch verwalten sich die Mädchen weitgehend selbst - und in Jos und Alices Schlafsaal führt die charismatische, aber manipulative Portia (Markella Kavenagh) ein brutales Regime. Auch Jo hat Angst vor ihren Schikanen, fühlt sich aber gleichzeitig immer mehr zu ihr hingezogen. Auf der Suche nach Anerkennung überschreitet Joanna bald selbst Regeln und Grenzen. Als auch Portia zehn Jahre später überraschend wieder in ihrem Leben auftaucht, merkt Jo, wie sie unwillkürlich in alte Verhaltensmuster zurückfällt. Diese drohen auch jetzt ihre Beziehungen zu zerstören. Sie muss sich ihrer Vergangenheit stellen.