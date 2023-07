Animationsserie «Moley» geht zu Peacock

US-Fernsehen

Die Animationsserie ist unter anderem bei ZDF beheimatet. Die US-Version wird von Gemma Arterton und Stanley Tucci vertont.

Die Animationsserieunter der Regie von Warwick Davis wurde von Peacock für den US-Markt ausgewählt. Die Serie, in der auch Gemma Arterton («Prince of Persia»), Jessica Henwick («Glass Onion: A Knives Out Mystery»), Julie Walters («Harry Potter»), Richard E. Grant («Loki») und Stanley Tucci («The Devil Wears Prada») mit dabei sind, wird von Two Daughters Entertainment produziert.«Moley» handelt von einem optimistischen jungen Maulwurf (gesprochen von Davis), der in MoleTown lebt, einer geheimen Stadt, die tief unter Schloss Windsor in England verborgen ist. Mit seiner charmanten Art und seinem magischen Buch begibt sich der abenteuerlustige Maulwurf in jeder Folge auf ein neues Abenteuer - und gerät dabei oft in Schwierigkeiten. Zum Glück stehen ihm seine Freundinnen Mona Lisa (Arterton) und Dotty (Henwick) zur Seite, begleitet von Onkel Mishmosh (Tucci) und Mutter Mrs. Mole (Walters).Die Serie startet am 7. Juli auf Peacock , wobei alle 52 Episoden der ersten Staffel auf einmal ausgestrahlt werden. Die Serie wurde bereits in mehr als 140 Ländern ausgestrahlt, darunter Warner Discovery's EMEA Boomerang Network, das ZDF in Deutschland und Globo in Brasilien, und wird voraussichtlich im Herbst auf dem frei empfangbaren britischen Sender POP zu sehen sein. Ein Vertrag mit China soll ebenfalls in Vorbereitung sein."«Moley» wird weltweit immer erfolgreicher", sagt James Reatchlous, CEO von Two Daughters Entertainment. "Ich freue mich sehr, dass die Geschichten, die ich meinen beiden kleinen Töchtern erzählt habe, nun auch Kindern in aller Welt zugänglich gemacht werden. «Moley» zum ersten Mal dem amerikanischen Publikum vorzustellen, ist für mich persönlich eine besondere Freude, da ich viele Jahre meiner Karriere in den USA verbracht habe.“