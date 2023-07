Erfolgreichster Film kommt von RTL

Quotennews

Obwohl RTL mit «Der Teufel trägt Prada» den ältesten Film präsentierte, fuhr dieser die höchste Quote in der Zielgruppe ein. Sat.1 und ProSieben waren vor allem beim älteren Publikum erfolgreich.

Für ihre Rolle inerhielt Meryl Streep ihre 14. Oscar-Nominierung, inzwischen zählt die Schauspiel-Legende 21 Nominierungen auf der Haben-Seite. Dies ist nur eines der Zeugnisse wie alt der Film ist, den RTL am Sonntagabend präsentierte. Nichtsdestotrotz überzeugte die Produktion aus dem Jahr 2006 die meisten Zuschauer unter 50 Jahren zum Einschalten eines Privatsenders. Es waren 0,44 Millionen Zuschauer aus der Zielgruppe, die RTL damit den Sieg unter den Privaten bescherte, der auf eine Quote von 10,0 Prozent beziffert wurde.Damit lag man noch vor den Action-Filmen von ProSieben und Sat.1 , wo «Kong: Skull Island» ► und «Mission: Impossible – Fallout» ► zu sehen waren. Der ProSieben-Film mit dem Riesenaffen verbuchte 0,37 Millionen werberelevante Seher und 8,5 Prozent, während der Tom-Cruise-Streifen 0,36 Millionen zum Bällchensender lockte und damit 8,8 Prozent bescherte. Aufgrund der deutlich längeren Spielzeit hatte Sat.1 die Nase vorn.Auf dem Gesamtmarkt hatten die beiden Unterföhringer Schwestersender allerdings die Nase vorn vor der Kölner Konkurrenz. «Fallout» sahen 1,28 Millionen, was einem Marktanteil von 6,2 Prozent entsprach.steigerte die Quote ab 23:19 Uhr sogar auf 7,6 Prozent. Es blieben 0,56 Millionen Zuschauer bis spät in die Nacht dran. «Kong: Skull Island» ► verbuchte um 20:15 Uhr 1,15 Millionen Zuschauer, während «Der Teufel trägt Prada» bei 1,08 Millionen hängen blieb. ProSieben war mit 5,2 Prozent gegenüber 4,8 Prozent von RTL überlegen. Das Blatt wendete sich aber zu späterer Stunde, dennverfolgten ab 22:26 Uhr 0,69 Millionen (7,9% 14-49), während0,58 Millionen und 6,7 Prozent einfuhr.