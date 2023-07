Nationalspielerin Giulia Gwinn wird ZDF-WM-Expertin

TV-News

Die 24-Jährige hat verletzungsbedingt nicht in das Aufgebot von Nationaltrainer Martina Voss- Tecklenburg geschafft.

Bei der kommenden Frauen-WM wird Nationalspielerin Giulia Gwinn das Geschehen imundanalysieren. Die 24-Jährige kann aufgrund eines Kreuzbandrisses nicht teilnehmen, weshalb sie als Expertin zum ZDF hinzugezogen wird. Anlässlich des ersten WM-Spiels des deutschen Teams am Montag, 24. Juli, gegen Marokko ist sie auch im WM-Studio bei Moderator Sven Voss und ZDF-Expertin Kathrin Lehman zu Gast.„Ohne Frage: Ich wäre liebend gerne selbst als Spielerin mit in Australien und Neuseeland und hätte meinen Teil für eine hoffentlich erfolgreiche WM beitragen wollen“, betont Giulia Gwinn, die sich dennoch auf ihre ZDF-Aufgabe freut: „Da dies aus bekannten Gründen nicht möglich ist, freue ich mich nun umso mehr, in einer anderen spannenden Funktion doch noch auf den WM-Zug aufzuspringen und den tollen Sport-Kader des ZDF ergänzen zu dürfen. Ich verstehe mich in meiner neuen Rolle vor allem als verlängerter Arm der deutschen Nationalmannschaft. Emotionen einordnen und Einblicke ins Mannschaftsleben geben – ich hoffe, dass ich damit eine Bereicherung für alle interessierten Fußballfans in Deutschland sein kann.“ZDF-Sportchef Yorck Polus erklärt: „Giulia Gwinn wird unseren Zuschauerinnen und Zuschauern zusätzliche Perspektiven auf Spielerinnen und Teams eröffnen, die bei der WM dabei sind – und das schon morgens im «ZDF-Moma». Aber auch in unseren Social-Media-Kanälen wird sie ihre Begeisterung für den Frauenfußball einbringen. Mit ihr und Kathrin Lehmann haben wir zwei Expertinnen bei der WM im Einsatz, die ebenso kommunikativ wie vielseitig das Turniergeschehen begleiten werden.“