«GZSZ» und «Alles was zählt» besser als RTL-Primetime

Quotennews

«Top Dog Germany» macht im Primetime-Vergleich der privaten Sender eine grandiose Figur. Im internen RTL-Vergleich sieht es hingegen anders aus.

Nun könnte diese Situation von zwei Seiten betrachtet werden. Einerseits kann sich RTL über einen erfolgreichen Freitagnachmittag freuen, andererseits funktioniertnur im senderübergreifenden Primetime-Vergleich. Doch der Reihe nach. Das News-Formatgewinnt den RTL-Tag mit 2,12 Millionen Zuschauern ab 18:45 Uhr deutlich und mit 16,1 Prozent Marktanteil ergibt sich ein starkes Gesamtbild, welches von 0,34 Millionen Umworbenen und den damit verbundenen 16,9 Prozent Marktanteil abgerundet wird. Abgesehen von den Nachrichten folgen die Daily-Soaps im Reichweiten-Ranking.kommt ab 19:30 Uhr auf gute 1,6 Millionen Zuschauer ab drei Jahren, die Zielgruppe schafft es auf 0,39 Millionen und damit den RTL-Tageshöchstwert. Die Marktanteile lassen sich mit 9,8 und 13,3 Prozent wirklich sehen. Im Vorspiel holt bereitsstarke 1,33 Millionen Zuschauer ab, auch hier gefallen die 9,2 Prozent am Markt. Währenddessen markieren am Vorabend 0,28 Millionen Werberelevante exzellente 12,0 Prozent. Demnach folgt die Primetime, «Top Dog Germany», aus Sicht der Gesamtreichweite erst auf Platz vier des internen Vergleichs.Die Parcours-Show für Vierbeiner holt ab 20:15 Uhr zweifelsohne gute 1,31 Millionen Zuschauer ab und schafft so gute 7,0 Prozent. Zu mehr reicht es jedoch nicht. Im senderübergreifenden Vergleich landet RTL damit auf Platz 1, vor ProSieben Sat.1 und VOX . Intern muss sich das Format jedoch hinten anstellen. In der Zielgruppe glänzt «Top Dog Germany» etwas mehr, 0,35 Millionen Umworbene bringen den zweiten RTL-Platz, bestätigt von 10,4 Prozent. Auch in dieser Zuschauer-Kategorie dominiert der Köln-Sender den Primetime-Vergleich. Der stärkere Vorabend wird bei RTL demnach keine Sorgen auslösen.