«Die Finals 2023» erstmals über 1 Million

Quotennews

Nach dem ZDF-Start der «Finals 2023» am Donnerstag knackt das Erste am Freitag erstmals die Million-Marke.

Vom 06. bis 09. Juli laufen in Düsseldorf und Duisburg. Den TV-Start markierte bereits am Donnerstag das ZDF ab 14:15 Uhr. Durch die Disziplinen Kanu-Polo, Leichtathletik, Karate, Schwimmen und Turnern kamen im besten Moment 0,83 Millionen Zuschauer zusammen, wobei auch die Leichtathletik zuvor schon bei 0,81 Millionen Zuschauern für gute 10,0 Prozent sorgte. Die jüngeren Zuschauer verzichteten nahezu komplett auf die Events, es folgten den gesamten Nachmittag über 0,07 Millionen Zuschauer, der beste Marktanteil zeigte 5,8 Prozent. Das Erste hatte am gestrigen Freitag die Chance, diesen durchaus holprigen Start aufzubesseren.Wie das ZDF startete das Erste mit dem «Kanupolo» in «Die Finals 2023». Ab 14:15 Uhr schauten 0,47 Millionen Zuschauer, also 6,3 Prozent des Marktes, dem Event zu. Jüngere Zuschauer waren zum Start bereits leicht bessere 0,08 Millionen dabei, hier waren 6,1 Prozent möglich. Über die «Rhythmische Sportgymnastik», «Taekwondo», «Schwimmen» ► und «Leichtathletik» steigerte sich das Interesse auf 0,95 Millionen. Der Marktanteil sah mit 9,1 Prozent deutlich besser aus und aus der jüngeren Zuschauerschaft konnten mittlerweile 0,12 Millionen begeisterte Fans gemessen werden. Hier waren 7,9 Prozent am entsprechenden Markt drin.Für das Highlight sorgte jedoch das «Turnen» ab 17:45 Uhr. Hier kamen erstmals in diesem Jahr mit 1,09 Millionen Zuschauern mehr als eine Million zusammen, der Marktanteil schnellte hiermit auf 10,5 Prozent hoch. Die Jüngeren steigerten sich unterdessen auf 0,14 Millionen und gute 9,7 Prozent. Im Anschluss hielt der «Triathlon» und der zweite Teil «Turnen» das Interesse bei 0,9 und 0,93 Millionen Zuschauern. Am heutigen Samstag überträgt ab 10:25 Uhr das ZDF weiter.