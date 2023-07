ABC Signature-Boss Jonnie Davis geht

Köpfe

Bislang ist unklar, warum der Studio-Chef von ABC Signature den Chefposten verlässt. Immerhin war er dort 20 Jahre tätig.

Der Präsident von ABC Signature, Jonnie Davis, verlässt das Studio. Die Ankündigung wurde von Davis und Eric Schrier, Präsident der Disney Television Studios und Global Original Television Strategy, in getrennten Mitteilungen an die Mitarbeiter des Studios gemacht. "Ich bin Dana Walden und Eric Schrier für immer dankbar für die wunderbare Gelegenheit, dieses Weltklasse-Studio zu leiten", schrieb Davis. "Und obwohl ich dieses großartige Team natürlich vermissen werde, freue ich mich nach über 20 Jahren in diesem Job auf meine nächste kreative Herausforderung."Ein direkter Nachfolger für Davis wurde noch nicht ernannt. Laut einer mit der Situation vertrauten Person gibt es keine Pläne, ABC Signature mit 20th Television zu fusionieren, und die beiden Unternehmen werden weiterhin als separate Einheiten operieren. "Jonnie war nicht nur ein unglaublich geschätzter Kollege, sondern auch ein fantastischer kreativer Partner, Mitarbeiter und Freund für so viele", schrieb Schrier. "Jonnie ist ein außergewöhnlicher Mensch, und seine unermüdliche Unterstützung und positive Energie werden uns weiterhin inspirieren. Ich hoffe, Sie alle schließen sich mir an, wenn ich Jonnie für all seine Beiträge zu ABC Signature danke und ihm weiterhin viel Erfolg wünsche".Davis wurde im Juli 2019 im Zuge des Zusammenschlusses von 21st Century Fox und Disney zum Präsidenten von ABC Signature (damals noch ABC Studios) ernannt. Während seiner Zeit an der Spitze des Studios beaufsichtigte er den Start von Shows wie «Little Fires Everywhere» und «Tiny Beautiful Things» bei Hulu, «Godfather of Harlem» bei MGM+ (ehemals Epix), «A Small Light» bei Nat Geo und «The Muppets Mayhem» bei Disney+