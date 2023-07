Dritte Staffel von «Mach keinen Murks!»

TV-News

Der Norddeutsche Rundfunk begleitet Handwerkerinnen und Handwerker in der neuen Doku-Reihe.

Die Deutschen sind immer am Werkeln, denn es gibt viel zu tun: in der Wohnung, im Haus oder draußen. Die Deutschen sind Heimwerker. Fast jeder greift schon mal zu Akkuschrauber, Bohrhammer und Stichsäge, schwingt die Parkettschleifmaschine oder die Farbrolle. Die Motivation ist hoch, man spart Geld und hat auch noch Spaß dabei. Doch wie oft hat der eine oder andere schon etwas versägt, verdübelt oder gleich ganz vermasselt?Hier kommt, das Coachingformat in der ARD Mediathek. Im Einsatz sind Nina Thielvoldt, Malermeisterin in fünfter Generation, und Multiprofi René Josef Mosa alias Rossi, Maurer, Fliesenleger, Klempner. Das Expertenteam steht Heimwerkern mit Rat und Tat zur Seite und zeigt hart aber herzlich, wo der Hammer hängt.Die erste Staffel wurde im Juli 2022 in die Mediathek gestellt, nur wenige Monate später folgten drei weitere Folgen. Die dritte Staffel, die ab dem 29. August 2023 in der ARD Mediathek gestreamt werden kann, umfasst sechs Geschichten. Jede Geschichte hat eine Länge von 20 Minuten. Produktionsfirma ist nonfictionplanet.