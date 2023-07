Podstars

Deutschlandfunk Kultur beschäftigt sich in einer fünfteiligen Serie mit Cybertrading-Betrug in Deutschland.

Jeden Tag werden online ahnungslose Menschen auf ganz verschiedene Arten über den Tisch gezogen, sei es in angeblichen Liebesbeziehungen, beim Verkauf nicht existierender Gegenstände oder illegalen Wetten. Dabei geht es in fast allen Fällen um Geld. Der Podcasterzählt eine fesselnde Geschichte über eine wahre Betrugsmasche im Internet. Herr Weber, dessen Name geändert wurde, will sein Vermögen online auf einer Trading-Plattform anlegen, doch wird auf der vermeintlichen seriösen Webseite ein Opfer von Anlagebetrug im Internet und verliert so am Ende rund eine Million Euro.Cybertrading ist inzwischen als Betrugsmasche im Internet weit verbreitet und doch wenig bekannt. Ermittlungsbehörden schätzen, dass pro Jahr Schäden in Milliardenhöhe durch gefälschte Trades und Anlagen verursacht werden. Dabei ist der Kampf gegen die Betrüger, die hinter der Masche stehen, langwierig und schwierig. Sobald eine Fake-Plattform identifiziert und deaktiviert wird, stellen die Betrüger unter anderem Namen und Adresse bereits eine weitere ins Internet.Der Podcast «Call me Günther» berichtet ausführlich über die Masche, der Herr Weber zum Opfer gefallen ist, und die Suche zweier Reporter nach den Personen, die in diesem Fall hinter dem Betrug stehen. Sie sprechen dabei mit Ermittlungsbehörden, Staatsanwälten und sogar mit jemandem, der am Betrug beteiligt war. Sie recherchieren im Ausland, wo die beteiligten Callcenter häufig sitzen, und decken das riesige Netzwerk hinter der Betrugsmasche auf.Die fünf Folgen des Podcasts erzählen gleichermaßen von Wirtschaftskriminalität und dem Balkan als häufigen Standort für den Sitz der Telefonisten, die die Betrugsmasche aufrechterhalten. Als Zuhörer bekommt man außerdem eine Vorstellung davon, welche Achterbahn der Gefühle die Opfer durchmachen, die häufig zuerst denken, sie würden reich werden, und die am Ende doch alles verlieren.Der Podcast «Call me Günther» besteht aus fünf etwa 30 Minuten langen Episoden, die als Teil des Deutschlandfunk-Podcasts „DLF Doku Serien“ veröffentlicht wurden. Zusätzlich waren sie im Juni in der Sendung «Mikrokosmos» des Deutschlandfunks zu hören. «Call me Günther» ist überall verfügbar, wo es Podcasts gibt, sowie in der Dlf Audiothek-App.