Gillian Anderson steigt bei Netflix-Western ein

US-Fernsehen

In «The Abandons» wird die Schauspielerin neben Lena Headey auftreten.

Gillian Anderson hat für die Hauptrolle in Kurt Sutters kommender Netflix-Westernserieunterschrieben. Anderson wird neben der bereits angekündigten Lena Headey in der Serie mitspielen, die im Oktober 2023 auf dem Streamingdienst anlaufen soll. Laut einer Person, die mit der Situation vertraut ist, war Andersons Vertrag bereits vor dem Beginn des Autorenstreiks in Arbeit, wurde aber erst kürzlich abgeschlossen.In der offiziellen Beschreibung der Serie heißt es: "Während eine Gruppe von verschiedenen, aus dem Rahmen fallenden Familien im Oregon der 1850er Jahre ihrer manifesten Bestimmung nachgeht, versucht eine korrupte Macht aus Reichtum und Macht, die ihr Land begehrt, sie zu vertreiben. Diese verlassenen Seelen, die am Rande der Gesellschaft leben, schließen sich in ihren Stämmen zusammen, um eine Familie zu bilden und sich zu wehren. In diesem blutigen Prozess wird die ‚Gerechtigkeit‘ über die Grenzen des Gesetzes hinaus ausgedehnt.“Anderson wird Constance spielen, die als "die Matriarchin der wohlhabenden Familie Van Ness, die das Bergbauvermögen ihres Mannes geerbt und dann verdoppelt hat" beschrieben wird. Trotz der Vorurteile, die in der Stadt gegenüber Frauen herrschen, schuf sie mit ihrem Geld, ihrem Charme und ihrer Skrupellosigkeit ein Netzwerk von politischen Verbündeten. Macht, Reichtum und Abstammung sind für sie von größter Bedeutung.