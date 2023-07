Max soll mehr CNN-Inhalte bekommen

US-Fernsehen

Der Vorstand soll sich entschieden haben, auch Nachrichteninhalte zu verbreiten.

Warner Bros. Discovery prüft nach Angaben einer mit der Angelegenheit vertrauten Person Möglichkeiten, mehr CNN-Programme in seinen Streaming-Dienst Max zu bringen. Man schaut sich das breitere Portfolio des Nachrichtensenders an, um herauszufinden, welche Inhalte geeignet sein könnten. Die Verantwortlichen werden sich mit den Vereinbarungen mit den traditionellen CNN-Vertreibern auseinandersetzen müssen, die häufig vorsehen, dass Kabel- und Satellitenbetreiber zuerst Zugang zu den Live-Übertragungen von CNN erhalten.Die Konkurrenten von CNN haben jedoch mit ähnlichen Hindernissen zu kämpfen und Wege gefunden, die von ihnen ausgestrahlten Nachrichten und Meinungssendungen neu zu nutzen. Das Streaming-Angebot Fox Nation zeigt die Meinungssendungen des Fox News Channel einen Tag später. Fox News stellte 2020 einen neuen internationalen Dienst vor, der seine Programme in Ländern wie Mexiko und Spanien ausstrahlt. MSBNC stellte im März letzten Jahres einen Plan vor, der Episoden von «Morning Joe», «Deadline: White House», «The Beat with Ari Melber», «The ReidOut», «All In with Chris Hayes» und die Meinungsprogramme von MSNBC auf dem Peacock-Streaming-Hub auf Abruf am Tag nach ihrer Ausstrahlung im Kabel anzubieten.Einige der CNN-Inhalte sind bereits seit Monaten über die Streaming-Dienste von Warner Bros. Discovery wie Max oder Discovery+ verfügbar. Chris Wallaces «Who's Talking to Chris Wallace» wird sowohl auf Max als auch auf CNN verbreitet. Das neue sonntägliche Dokumentarfilmprogramm «The Whole Story» steht ebenfalls zum Streaming zur Verfügung, ebenso wie mehrere von CNN in den letzten zehn Jahren produzierte Dokumentarserien und Filme.