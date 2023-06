ZDFneo erhöht «Doppelhaushälfte»-Dosis

TV-News

ZDFneo hält an seiner Comedy-Seriefest und produziert derzeit die dritte Staffel mit Milan Peschel, Benito Bause, Maryam Zaree und Minh-Khai Phan-Thi in den Hauptrollen. Nachdem die ersten beiden Runden jeweils acht Episoden umfassten, erhöht sich nun die Dosis auf zehn Folgen in Staffel drei. Dies soll bis Mitte August im Kasten sein, die Dreharbeiten finden aktuell in Berlin und Kleinmachnow statt. ZDFneo verspricht: Auch in den neuen Folgen wird der ambivalenten Nachbarschaft einiges zugemutet.Andi (Peschel) und Mari (Zaree) teilen sich plötzlich den gleichen Arbeitsweg und Tracy (Phan-Thi) muss sich mit einem Todesfall in der Familie auseinandersetzen. Theo (Bause) wird zum Vertrauenslehrer befördert und Zoe (Helena Yousefi) gibt dem Beziehungs-Coach ihrer Eltern Nachhilfe in Social Media. Rocco (Hoang Minh Ha) genießt jeden Moment mit Zoe und von denen gibt es immer mehr, denn die beiden haben viel Grund, sich gegen ihre Eltern zu verbünden.Für die Drehbücher zeichnet Headwriter Dennis Schanz sowie die Autoren Amina Eisner, Stephan Greitemeier, Minh-Khai Phan-Thi, Christoph Mushayija Rath, Andreas Reinhardt und Miriam Suad Bühler verantwortlich. Regie führen Franziska Hoenisch, Sinje Köhler, Daniel Popat, Dennis Schanz und Marijana Verhoef. Produziert wird «Doppelhaushälfte» von Iconoclast, als Produzenten fungieren Luis Singer und Dennis Schanz. Lucia Haslauer und Melvina Kotios haben die ZDF-Redaktion, ZDFneo-Koordinatorin ist Carina Bernd.