TCM: Charlie Tabesh bleibt Programmchef

Köpfe

Spielberg und Co. wollen beim Kuratieren der Inhalte helfen.

Charles Tabesh, der Programmdirektor von Turner Classic Movies, wird auf seinem Posten bleiben, nachdem Warner Bros. Discovery wegen Entlassungen und drastischen Kosteneinsparungen bei dem beliebten Kabelnetz den Sender schrumpfen wollte. Darüber hinaus hat WBD eine Partnerschaft mit den Filmemachern Steven Spielberg, Martin Scorsese und Paul Thomas Anderson gestartet, um die Inhalte für TCM zu kuratieren.Tabesh, ein 25-jähriger TCM-Manager, der im Zuge der Verkleinerung der Belegschaft des Senders gehen sollte, wird nun auf seinem Posten bleiben und den Filmchefs von Warner Bros., Mike De Luca und Pam Abdy, Bericht erstatten, die die Aufsicht über die Aktivitäten des Senders übernehmen sollten."Wir haben bereits begonnen, mit Mike und Pam an Ideen zu arbeiten. Beide sind echte Filmliebhaber, die die Leidenschaft und Ehrfurcht für das klassische Kino teilen, die die TCM-Community auszeichnet", so Spielberg, Scorsese und Anderson in einer gemeinsamen Erklärung am Mittwoch. "Diese einzigartige Vereinbarung, die von David Zaslav initiiert wurde, spiegelt sein Engagement wider, das Erbe von TCM zu ehren und uns gleichzeitig in die Gestaltung und Programmierung einzubeziehen. Wir sind begeistert, dass der langjährige Programmgestalter Charlie Tabesh bei TCM bleiben wird, und freuen uns, dass das Team sich darauf konzentriert, die Mission von TCM, unsere reiche Filmgeschichte zu feiern, zu bewahren und gleichzeitig sicherzustellen, dass zukünftige Generationen von Filmemachern und Filmliebhabern TCM als wertvolle Ressource haben.""TCM ist ein kultureller Schatz, und wir fühlen uns geehrt, die zukünftige Richtung dieser geliebten Marke mit der Partnerschaft von drei der ikonischsten Filmemacher unserer Zeit, Steven, Marty und Paul, zu lenken", sagten De Luca und Abdy. "David Zaslav hat die Initiative ergriffen und uns, angetrieben von unserer gemeinsamen Liebe zum Geschichtenerzählen, für ein Projekt zusammengebracht, das uns so sehr am Herzen liegt. Im Laufe des letzten Jahres haben wir unsere Investitionen in TCM deutlich erhöht und beabsichtigen, das On-Air-Programm von TCM und die Zusammenarbeit mit den Fans weiter zu verbessern."