RTL Crime klärt den Mord um Meredith Kercher

TV-News

Die neue dreiteilige Reihe wird ab Mitte August beim Pay-TV-Sender ausgestrahlt.

Die Programmplaner von RTL Crime haben sich die britische True-Crime-Doku-Reihe «Who Murdered Meredith Kercher?», die die Firma Turquoise TV unter der Regie von Mike Rudin herstellte. In Großbritannien strahlte Paramount+ die Dokumentation aus, die vom „Evening Standard“ als enttäuschend bezeichnet wurde.Der Sendestart in Deutschland erfolgt am Freitag, den 11. August, um 20.15 Uhr. So beschreibt RTL Crime das Format: Der brutale Mord an der englischen Austauschstudentin Meredith Kercher in Perugia im November 2007 löste ein weltweites Medienecho aus. Merediths Mitbewohnerin Amanda Knox und ihr Freund Raffaele Sollecito werden direkt danach verhaftet und unter Mordverdacht festgehalten. Zwei Wochen später wird am Tatort die DNA von Rudy Guede nachgewiesen. Sieben Monate nach dem Mord werden alle drei des Mordes an Meredith Kercher angeklagt.Der Pay-TV-Sender strahlt die Dokumentation jeden Freitag aus. Im Anschluss wiederholt man die True-Crime-Serie «Der Fall Maddie – Auf der Suche nach der Wahrheit». Ab 21.55 Uhr folgt «Alltag im Knast – Australia Behind Bars», ehe «Lockup Up! Die härtesten Gefängnisse der Welt» folgt.