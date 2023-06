«The Morning Show» geht im September weiter

US-Fernsehen

In der jüngsten Staffel wird auch Jon Hamm zum Ensemble der Serie hinzustoßen.

AppleTV+ kündigte an, dassam 13. September für eine dritte Staffel zurückkehrt, und gab einen Ausblick auf die Neuzugänge der Serie, Jon Hamm und Nicole Beharie. Die zehnteilige Staffel wird mit den ersten beiden Episoden beginnen und bis zum 8. November jeden Mittwoch um eine neue Folge erweitert werden.Hamm spielt Paul Marks, ein leitender Angestellter des UBA, in der Rolle der neuen Moderatorin wird dann Christina Hunter zu sehen sein und Tig Notaro wird als Pauls Stabschefin Amanda Robinson fungieren. Die neuen Darsteller gesellen sich zu den bereits bekannten Stars Jennifer Aniston, Reese Witherspoon, Mark Duplass, Billy Crudup, Julianna Margulies, Greta Lee und Karen Pittman.Die dritte «The Morning Show»-Staffel setzt ein, nachdem Alex' (Aniston) Produktionspartner Chip (Duplass) die TV-Moderatorin überredet hat, ihre COVID-19-Diagnose und ihre Quarantäne live vor der Kamera zu übertragen. Während Alex mit dem Coronavirus konfrontiert wird, sucht ihre Co-Moderatorin Bradley (Witherspoon) nach ihrem verschwundenen Bruder, zusammen mit dem Senderchef Cory (Crudup), der ihr in den letzten Momenten der Staffel seine Liebe gesteht.In der offiziellen Beschreibung heißt es: "In dieser Staffel wird die Zukunft des Senders in Frage gestellt und Loyalitäten werden an den Rand gedrängt, als ein Techniktitan Interesse an der UBA zeigt. Unerwartete Allianzen bilden sich, private Wahrheiten werden zur Waffe und jeder ist gezwungen, sich mit seinen Grundwerten auseinanderzusetzen, sowohl innerhalb als auch außerhalb der Redaktion."