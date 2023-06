FX beendet «Reservation Dogs»

US-Fernsehen

Nach der dritten Staffel, die im August startet, ist Schluss.

wird mit der kommenden dritten Staffel enden. Die FX-Serie wird auf Hulu ausgestrahlt, wobei Staffel drei am 3. August startet. Serienschöpfer Sterlin Harjo gab die Ankündigung auf Instagram bekannt. "Aho junge und alte Krieger!", schrieb er. "Hier ist es: die kommende dritte Staffel von «Reservation Dogs» wird die letzte Staffel sein.""Das ist eine schwierige Zeile zu schreiben und eine noch schwierigere Entscheidung zu treffen", fuhr er fort. "Aber es ist die richtige Entscheidung aus kreativer Sicht für die Serie. Ich wusste immer, wie diese Geschichte enden würde, ich wusste nur nicht, wann es soweit sein würde. Als wir in dieser Staffel weiter Geschichten und Drehbücher geschrieben haben, wurde den Produzenten, Taika und mir klar, dass das Finale der dritten Staffel das perfekte Serienfinale ist. Als wir die Idee für «Reservation Dogs» hatten, dachte ich nicht, dass die Serie jemals gedreht werden würde, aber zum Glück wurde sie es."Harjo fuhr fort, dass er und sein Team die Serie entwickelt haben, weil die Darstellung der Ureinwohner in Film und Fernsehen "meist ungenau" und "unwahr" ist. "Es war ein Geschenk für uns, der Welt eine andere Perspektive auf indigene Völker und unsere Kultur zu zeigen", sagte er.FX sagt dazu: "Man wirft mit den Worten historisch und bahnbrechend viel zu oft und unberechtigt um sich: «Reservation Dogs» ist dieser Superlative würdig. Sterlin Harjo und Taika Waititi haben eine der wichtigsten Fernsehserien aller Zeiten geschaffen. Sie haben der Welt eine völlig einzigartige, originelle und ehrliche Darstellung der Ureinwohner gegeben - eine, die es weder im Fernsehen noch im Film je gegeben hat. Es ist schwer, sich von diesen unauslöschlichen Charakteren und einer preisgekrönten Serie zu verabschieden, die von ‚The Hollywood Reporter‘, ‚The New York Times‘, ‚Rolling Stone‘, ‚Variety‘ und ‚Vulture‘ zur besten Serie des Jahres 2022 gekürt wurde. Dennoch unterstützen wir Sterlins und Taikas Entscheidung, die Serie auf eine Weise zu beenden, die ihr Vermächtnis festigt. Zusammen mit unseren Partnern bei Hulu sind wir den Produzenten, Autoren, Regisseuren, Darstellern, der Crew und dem Land und den Gemeinden der Ureinwohner in Ost-Oklahoma, die an diesem Meisterwerk mitgearbeitet haben, für immer dankbar. Wir sind zwar traurig, dass die Serie zu Ende geht, aber wir freuen uns, dass Sterlin, Taika und Garrett Basch weiterhin Geschichten für FX erzählen werden. Und wir hoffen, dass Sie, die Fans von Rez Dogs, unsere Aufregung und Vorfreude auf die kommende Staffel teilen."Die Serie dreht sich um vier indianische Teenager, die in einem Reservat in Oklahoma erwachsen werden. D'Pharaoh Woon-A-Tai, Devery Jacobs, Paulina Alexis und Lane Factor spielen die Hauptrollen in der Serie, weitere Darsteller sind Elva Guerra, Sarah Podemski, Zahn McClarnon und Dallas Goldtooth. Die Serie wird vor Ort in Okmulgee, Oklahoma, gedreht. Laut FX sind alle Autoren, Regisseure und Serienmitglieder der Serie indigener Herkunft.