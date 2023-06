Disney trennt sich von Stephanie Azam

Köpfe

Die Managerin sollte sich eigentlich um die Inhalte von Disney+ in Kanada kümmern.

Stephanie Azam ist nicht länger die Leiterin des Inhaltsbereichs von Disney+ Kanada. Die Führungskraft wurde im Rahmen der jüngsten Umstrukturierung des Unternehmens nach weniger als einem Jahr im Amt entlassen, nachdem bekannt geworden war, dass Disney+ in Kanada keine Originalaufträge mehr vergibt.Mehrere andere Stellen wurden im Zuge der Umstrukturierung gestrichen. Jason Badal bleibt als Vizepräsident und General Manager von Disney+ in Kanada im Amt. Quellen deuten darauf hin, dass das Unternehmen weiterhin kanadische Originalfilme prüft, obwohl der Zeitplan für solche Aufträge unklar ist.Im vergangenen September deutete Badal auf einer Content-Canada-Konferenz an, dass der Streamingdienst auf der Suche nach kanadischen Inhalten für die Star-Komponente von Disney+ ist (ein Zusammenschluss von Hulu-, FX- und Fox-Inhalten, die nicht an andere kanadische Sender vertrieben wurden). Azam befand sich zu diesem Zeitpunkt im Publikum und war noch neu in dieser Rolle.