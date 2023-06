Kevin Bacon wird zum Kopfgeldjäger

US-Fernsehen

Der Schauspieler übernimmt eine Rolle in der Amazon-Serie «The Bondsman».

Kevin Bacon spielt die Hauptrolle in einer neuen Blumhouse-Television-Serie, die bei Amazons Prime Video als Serie bestellt wurde, wie Variety erfahren hat. Die Action-Serie trägt den Titel. In der offiziellen Beschreibung heißt es, dass es um Hub Halloran (Bacon) geht, "einen Hinterwäldler-Kopfgeldjäger, der von den Toten zurückkehrt und eine unerwartete zweite Chance auf das Leben, die Liebe und eine fast vergessene Musikkarriere erhält – nur um festzustellen, dass sein alter Job jetzt eine dämonische neue Wendung hat."Amazon hat acht halbstündige Episoden bestellt. Die Produktion der Serie wird erst beginnen, wenn alle Verhandlungen mit den Gewerkschaften abgeschlossen sind. Die Serie basiert auf einer Originalidee und einem Drehbuch von Grainger David, der auch als ausführender Produzent fungieren wird. Erik Oleson wird über CrimeThink als Showrunner und ausführender Produzent fungieren. Jason Blum, Chris McCumber, Jeremy Gold und Chris Dickie von Blumhouse TV sind ebenfalls ausführende Produzenten, ebenso wie Paul Shapiro von CrimeThink. Bacon wird nicht nur die Hauptrolle spielen, sondern auch die Produktion übernehmen. Oleson und CrimeThink stehen derzeit unter einem Gesamtvertrag bei Amazon Studios.Die Nachricht über die Serienbestellung kommt nur wenige Tage vor der Premiere der Horror-Dramedy «The Horror of Dolores Roach» auf Prime Video, die ebenfalls von Blumhouse TV produziert wird. Die Serie mit Justina Machado in der Hauptrolle wird am 7. Juli starten. Blumhouse TV steckt auch hinter der kommenden Prime-Video-Serie «The Sticky», die auf der wahren Geschichte des "The Great Canadian Maple Syrup Heist" basiert.