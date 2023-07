Comcast startet knapp 50 FAST-Channels

US-Fernsehen

Die Playlisten sollen unter anderem auch bei Freevee zur Verfügung gestellt werden.

NBCUniversal öffnet seine TV- und Filmarchive, um vier Dutzend kostenlose, werbefinanzierte Streaming-TV-Kanäle (FAST) zu starten und damit seine Präsenz im Bereich des kostenlosen Streamings deutlich zu erweitern. Wie das Unternehmen mitteilte, wird es im Juli das neue Portfolio an linearen FAST-Kanälen mit Inhalten aus der gesamten Bibliothek von NBCU Television & Streaming und NBCUniversal Global Distribution auf Amazon Freevee und Xumo Play (der Streaming-Plattform, die als Joint Venture zwischen Comcast und Charter betrieben wird) starten.Das Angebot umfasst eigene kostenlose Streaming-Kanäle für «Saturday Night Live», «The Real Housewives», «Top Chef» und «Keeping Up With the Kardashians» sowie spanischsprachige Unterhaltung und Nachrichten von Telemundo wie «Historias de Amor», «Lo Mejor de Telemundo» und «Telemundo al Día». Zu den FAST-Kanälen von NBCU gehören auch die Kanäle für die älteren Fernsehserien «Little House on the Prairie», «Mord ist ihr Hobby», «Saved by the Bell» und «The Lone Ranger» sowie genrebasierte Kanäle für Sitcoms, Action, Krimis, Western und Monsterfilme.NBCU hat Vereinbarungen mit Amazon Freevee und Xumo Play für das gesamte FAST-Inhaltsportfolio geschlossen. Xumo Enterprise, die Business-to-Business-Sparte des Unternehmens, wird den Vertrieb der neuen FAST-Kanäle von NBCU über Drittanbieterdienste (beginnend mit Freevee) übernehmen. Die neuen FAST-Kanäle werden sich zu den bestehenden kostenlosen linearen Diensten von NBCU gesellen, darunter Dateline 24/7, NBC News Now, Today All Day, die lokalen Nachrichtensender NBC und Telemundo sowie Sky News International. Der Peacock-Abonnement-Streamingdienst des Unternehmens umfasst auch FAST-Kanäle, die mit Inhalten aus dem gesamten NBCU-Programm bestückt sind.Die neuen Kanäle bieten "Inhalte von einigen der bekanntesten Marken im Fernsehen" und "werden ein sofortiges Publikum im wachsenden FAST-Ökosystem finden und einen Mehrwert für NBCUniversal, unsere Vertriebspartner und unsere Werbekunden schaffen", sagte Matt Schnaars, Präsident von NBCUniversal Content Distribution, bei der Ankündigung der Einführung.