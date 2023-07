Paramount+ untermauert Wachstumsstrategie

US-Fernsehen

Das Unternehmen sieht sich auch mit dem ehemaligen Pay-TV-Sender Showtime gut aufgestellt. Der Sender soll im Kabelnetz erhalten bleiben und Paramount+-Inhalte bekommen.

Groß und breit – das ist die Strategie von Paramount Global, die am Dienstag offiziell den Vorhang für das Premium-Angebot Paramount+ With Showtime auf der wichtigsten Streaming-Plattform des Unternehmens lüftet. Paramount+ bietet seinen neuen Top-Service, der die große Showtime-Inhaltsbibliothek umfasst, ab sofort für 11,99 US-Dollar pro Monat an. Das sind zwei Dollar mehr als beim bisherigen Paramount+-Top-Paket. Das ist jedoch weniger als die Kosten, die den Verbrauchern heute für beide Dienste entstehen, selbst wenn man die früheren Rabatte von Paramount für Abonnenten beider Dienste berücksichtigt. Der werbefinanzierte Paramount+ Essential Plan des Unternehmens (ohne Showtime) steigt von 4,99 auf 5,99 US-Dollar pro Monat.Paramount+ und Showtime wurden zwar schon früher in Paketen angeboten, aber die formale Integration des vertrauten Showtime-Logos mit seinem viel jüngeren Streaming-Geschwisterchen ist ein Meilenstein für die Pay-TV-Branche. Showtime ist eine grundlegende Kabelfernsehmarke, die 1976 auf den Plan trat, vier Jahre nach dem Debüt von HBO. Tom Ryan, Präsident und CEO von Paramount Streaming, konzentriert sich auf den Aufbau von Paramount+ als einen möglichst umfassenden Service für den ganzen Haushalt, der alles umfasst, von Kinderinhalten (Nickelodeon), Nachrichten, Sport und Late-Night (über CBS) bis hin zu Filmen (Paramount Pictures) und hochwertigen Streaming-Dramen über Paramount+ («Tulsa King», «1883», «Star Trek») und jetzt Showtime."Streaming ist ein Spiel mit Größenordnungen", sagte Ryan gegenüber „Variety“. "Damit wir viele Abonnenten gewinnen und an uns binden können, ist es sehr wichtig, ein breites Angebot zu haben.“ Paramount+ ist seit seinem Start vor über zwei Jahren der am schnellsten wachsende Bezahldienst in den USA. Wir sind zuversichtlich, dass die Bündelung und Einbindung von Showtime in den Dienst der richtige Weg ist. Vorerst bleibt Showtime als eigenständiger linearer Kabelkanal bestehen, der über einen traditionellen Kabelbetreiber, DirecTV oder Dish Network in den USA erworben werden kann. Im Laufe der Zeit wird auch der lineare Showtime-Kanal umbenannt und Paramount+ Originalinhalte werden in das lineare Programm des Kanals aufgenommen.