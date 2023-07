Blockbuster-Battle

Kann sich der Actionfilm «Kingsman: The Golden Circle» gegen «Noch drei Männer, noch ein Baby» und Whoopi Goldberg in «Die Farbe Lila» behaupten?

(ProSieben, 20:15 Uhr)Der preisgekrönte Agentenfilm geht in eine actionreiche zweite Runde: Eggsy Unwin ist in die etwas zu großen Fußstapfen seines verstorbenen Lehrmeisters Harry Hart getreten. Als neuer Spion Galahad bei den Kingsman bekommt er es mit der Drogenbaronin Poppy Adams zu tun. Die trachtet mit einer Anschlagserie nach dem Leben der Agenten.The Movie Database (TMDB): 7Rotten Tomatoes Audience Score: 6Metascore: 4IMDb User Rating: 7(sixx, 20:15 Uhr)Die Freunde Peter, Michael und Jack, allesamt gut aussehend und erfolgreich, teilen sich in Manhattan eine Luxus-Wohnung - Frauen sind hier willkommen, doch meist nicht länger als für eine Nacht ... Was für ein Schock für die drei, als das Baby Mary - Ergebnis einer Kurzbeziehung zwischen Jack und Sylvia - in ihrer Wohnung abgegeben wird! Sylvia ist eine Zeit lang außerstande, sich um Mary zu kümmern, und nun müssen die drei Männer wohl oder übel ein ganz neues Leben führen.The Movie Database (TMDB): 6Rotten Tomatoes Audience Score: 5Metascore: 6IMDb User Rating: 6(arte, 20:15 Uhr)USA zu Beginn des 20. Jahrhunderts: Die afroamerikanischen Schwestern Celie und Nettie wachsen bei ihrem Vater auf einer Baumwollplantage in den Südstaaten auf. Die beiden Schwestern haben eine enge Bindung, während der Vater die Mädchen - besonders Celie - terrorisiert. Er schlägt und vergewaltigt sie regelmäßig, weshalb sie bereits zum zweiten Mal schwanger ist. Ihre Kinder darf sie nicht behalten. Nachdem ihr Vater sie zur Heirat an den Witwer Albert Johnson verkauft hat, verbessert sich ihre Situation nicht. Bei "Mister", wie Celie ihren Mann nennt, wird sie ebenfalls misshandelt. Seine Kinder aus vorheriger Ehe verachten sie. Als ihre Schwester Nettie vor dem gemeinsamen Vater zu Celie und ihrem Mann flieht, scheint sich Celies Leben zum Besseren zu wenden. Die beiden Schwestern sind wieder vereint. Doch Nettie wird fortgejagt und jeglicher Kontakt von "Mister" unterbunden. Albert Johnson nähert sich der Sängerin Shug Avery an. Die beiden haben eine Affäre. Als die Sängerin erkrankt, bringt er sie im Haus unter, um sie zu pflegen. Im Gegensatz zu Celie ist Shug selbstbewusst und emanzipiert. Zwischen Shug und Celie entwickelt sich langsam eine Freundschaft. Dank Shugs Hilfe gelangt Celie an Nachrichten von ihrer Schwester Nettie. Eine veränderte, selbstbewusstere Celie schöpft neue Hoffnung für ihre Zukunft.The Movie Database (TMDB): 8Rotten Tomatoes Audience Score: 9Metascore: 8IMDb User Rating: 8