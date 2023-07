Schon wieder Freitag? ZDF-Wiederholung gewinnt auch den Samstag

Quotennews

Am Freitag war es noch «Die Chefin», die mit einer Krimi-Wiederholung die beste Reichweite des Tages holte. Gestern sollte erneut das ZDF die Krone tragen.

Schon der Freitag gehört einzig und allein dem ZDF . Der Sender aus Mainz programmierte «Die Chefin» in das 20:15 Uhr-Programm, jedoch mit keinem neuen Fall, sondern mit einer Wiederholung. Kein Problem, 4,72 Millionen Zuschauer wollten den (offensichtlich nicht) alten Schinken sehen. Genug von Freitag, gestern wollte das Zweitein die Primetime schicken, natürlich erneut eine Wiederholung.Am 21. September 2019 holte der Fall von Jan Fehse (Regie), Friedrich Ani und Ina Jung (Autoren) beachtliche 5,56 Millionen Zuschauer nach Mainz. 20,8 Prozent Marktanteil unterstrichen den starken Abend. Neben der starken Gesamtreichweite funktionierte der Kriminalfall auch bei den 14- bis 49-Jährigen. Hier ließen sich 0,76 Millionen Zuschauer definieren, somit kamen 10,2 Prozent zustande. Vor allem die Leistung bei den Jüngeren reduzierte sich zu gestern deutlich.Mit 5,6 Prozent und 0,21 Millionen Jüngeren spielte der Wiederholungs-Fall gestern nicht wirklich eine Rolle in Bestenlisten. Komplett anders sah das in Sachen Gesamtreichweite aus. Angelika Flierl und Harald Neuhauser erspielten sich erneut starke 4,44 Millionen Zuschauer und damit den Tages-Reichweiten-Sieg. Mit 21,1 Prozent Marktanteil übertrumpft man sogar die Premiere des Falls.