«Das Böse im Blick  Augenzeuge Kamera» startet

TV-News

Der Fernsehsender Kabel Eins Doku strahlt die Dokumentation ab 19. Juli aus.

Immer mehr Städte wappnen sich mit Kameras, um den öffentlichen Raum zu überwachen. Auch zahlreiche Privatleute haben inzwischen ein Überwachungssystem für ihr Eigenheim installiert – doch damit lassen sich nicht alle Straftaten verhindern. Die Produktionwie die Polizei die Videos zur Aufklärung von Verbrechen nutzt.Die neue Doku-Reihe startet am Mittwoch, den 19. Juli, beim Fernsehsender Kabel Eins Doku. Hinter der Serie steht Investigation Discovery, die Produktionsfirmen Arrow Media und Saloon Media setzen das Format bereits seit dem Jahr 2014 fort. Der deutsche Sender startet mit der zehnten Folge der zehnten Staffel, die den Titel „The Other Man“ trägt.Davon handelt die Episode: Im September 2014 wird die chinesische Studentin Tong Shao, die an der Universität in Iowa eingeschrieben ist, ermordet aufgefunden. Aufnahmen aus Überwachungskameras deuten darauf hin, dass die Tat im Voraus geplant wurde. Die Suche nach dem Killer erstreckt sich weit über die Grenzen der USA hinaus.