Sony Pictures Television gründet Music-Division

US-Fernsehen

Mit dieser Abteilung will man sich besser mit Sony Music vernetzen.

Sony Pictures Television hat eine neue Abteilung angekündigt, die sich auf die Entwicklung von Musik konzentriert und von Palash Ahmed geleitet wird, der als Musikproduzent arbeitete, bevor er 2017 zum Unternehmen kam. Mit diesem Schritt sollen die Verbindungen des Unternehmens zur Sony Music Group und der gesamten Musikindustrie genutzt werden. In dieser Rolle wird Ahmed an musikbezogenen Projekten in allen SPT-Produktionsgruppen (US-Skript-, internationale Produktions-, Non-Fiction- und Kinderabteilungen) mitarbeiten.Der SPT-Vorsitzende Ravi Ahuja machte die Ankündigung in einer internen Mitteilung an die Mitarbeiter: „Wir haben mit unserer Partnerschaft mit PlayStation Productions bei der Produktion von TV-Adaptionen beliebter Spiele-IP großen Erfolg gehabt, und jetzt wollen wir dieselbe Logik anwenden, um unsere Verbindungen zu Sony Music und der Musikindustrie zu nutzen. Ebenso wie Inhalte, die mit Videospiel-Franchises in Verbindung stehen, verfügen auch Film- und TV-Inhalte, die mit Musikkünstlern in Verbindung stehen, über eine eingebaute, hochgradig engagierte Fangemeinde, und wir freuen uns darauf, die Möglichkeiten für die Entwicklung von Projekten mit Verbindungen zu Musikkünstlern zu nutzen.“Weiter teilte das Unternehmen mit: „Um diese Bemühungen anzuführen, haben wir Palash Ahmed zum Leiter von SPT Music Development ernannt, der an Wayne Garvie berichtet. In dieser neu geschaffenen Position wird Palash die Zusammenarbeit bei musikbezogenen Projekten zwischen verschiedenen Produktionsgruppen bei SPT erleichtern, einschließlich unserer US-Scripted-, internationalen Produktions-, Nonfiction- und Kinderabteilungen. Er wird eng mit unseren Entwicklungsteams in den USA und international zusammenarbeiten, um musikbezogene Fernsehprojekte zu identifizieren und zu entwickeln, die Musikern die Möglichkeit bieten, ihren kreativen Ausdruck auf das visuelle Geschichtenerzählen auszuweiten. Dies beinhaltet unsere enge Zusammenarbeit mit Sony Music und Sony Music Publishing sowie potenzielle Partnerschaften mit anderen Künstlern und Musikunternehmen.“