WME Sports holt sich NBA-All-Star

Anthony Edwards soll das Unternehmen auf und neben dem Platz repräsentieren.

WME Sports hat den NBA-All-Star Anthony Edwards in seine wachsende Riege von Basketball-Talenten aufgenommen. Die Agentur wird Edwards in allen Bereichen auf und neben dem Spielfeld vertreten. Nach seinem Studium an der University of Georgia wurde Edwards von den Minnesota Timberwolves als erste Wahl für den NBA-Draft 2020 ausgewählt. In seiner Debütsaison wurde Edwards in die erste Mannschaft der All-Rookies gewählt, und 2023 wurde er zum NBA-All-Star ernannt. Der 21-jährige Guard hat bereits sein Debüt in Hollywood gegeben, wo er in einer Nebenrolle an der Seite von Adam Sandler in dem Netflix-Film «Hustle» zu sehen ist."Ich bin fest entschlossen, alles zu geben, um auf und neben dem Platz das Beste zu geben, was ich sein kann, und niemand ist besser geeignet, mich und meine Familie auf diesem Weg zu unterstützen als WME Sports", sagte Edwards. "Ich freue mich auf alles, was wir in den Bereichen Basketball, Unterhaltung, Wirtschaft und Philanthropie tun werden, und wenn ich mir das Vermächtnis anderer WME-Athleten anschaue, weiß ich, dass es keine Grenzen gibt, was möglich ist."Neben seinen geschäftlichen Unternehmungen arbeitet Edwards mit WME auch an der Gründung einer Wohltätigkeitsstiftung, wobei er bedürftige Gebiete in seiner Heimatstadt Atlanta und seinem neuen Wohnort Minnesota identifiziert und sich mit 501c3-Partnerorganisationen trifft, die die Stiftung unterstützen würde.