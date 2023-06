NBA Draft with high ratings

International

Mit einer gemeinsamen Sendung verzeichneten ABC und ESPN fast fünf Millionen Zuschauer. Vergangenes Wochenende punktete auch der CONCACAF Cup im spanischsprachigen US-Fernsehen.

4,93 Millionen Fernsehzuschauer ab zwei Jahren verfolgten am Donnerstagabend den NBA Draft im amerikanischen Fernsehen. Darunter waren 1,83 Millionen junge Fernsehzuschauer. Interessanterweise setzt sich diese Reichweite aus den beiden Disney-Sendern ABC und ESPN zusammen. Der Sportsender bekam 2,72 Millionen Zuschauer, wovon 1,25 Millionen zu den Umworbenen gehörten. Bei ABC schalteten 2,20 Millionen Menschen ein, jedoch nur 0,58 Millionen 18- bis 49-Jährige.Der Sportsender ESPN hatte die gesamte Woche über gute Karten, denn im Basketball war die College World Series ein Renner. Schon am Montag schalteten um 19.00 Uhr 2,09 Millionen Menschen ein. Am Dienstag sahen 1,80 Millionen Menschen die Partie LSU – Tennessee und am Mittwoch verbuchte Wake Forest – LSTU 1,89 Millionen Menschen. Der Donnerstag kam schon auf 2,09 Millionen, am Samstag waren um 19.00 Uhr 2,58 Millionen dabei. Am Sonntagnachmittag schalteten 2,20 Millionen Menschen ein.Derzeit findet in den Vereinigten Staaten von Amerika der CONCACAF Gold Cup 2023 statt. Noch bis zum 16. Juli werden insgesamt 31 Spiele absolviert. Der Gastgeber spielte am Samstagabend nur 1:1 gegen Jamaika, beim spanischsprachigen US-Sender Univision schalteten 1,03 Millionen Menschen ein. Die Partie hatte 0,46 Millionen junge Menschen. Bei FOX Sports 1 erreichte die Partie nur 642.00 Zuschauer. Deutlich mehr Interesse gab es bei der Partie Mexiko gegen Honduras, die das Nachbarland 4:0 gewann. 2,24 Millionen Menschen schalteten Univision ein, darunter 1,11 Millionen 18- bis 49-Jährige.