Quotencheck

Die dritte Staffel der Kabel-Eins-Sendung begann im April und zog sich bis in den Juni. Danach folgte noch eine Wiederholung – fiel den Zuschauern das eigentlich auf?

Kabel Eins definiert am Sonntagabend gerne die Weite der Welt und hat nicht umsonst Konny Reimann verpflichtet, der im Januar ein wenig Hawaii-Stimmung im trüben und meist bitterkalten Deutschland verbreiten soll. Der Unterföhringer Sender ist generell viel unterwegs und beleuchtet das Leben auf deutschen und europäischen Autobahnen oder besucht beliebte Campingplätze. Vor zwei Jahren ergänzte die Ranking-Showdas Line-up und machte seine Sache auf Anhieb gut. Vor allem die Sommerstaffel 2022 überzeugte mit Einschaltquoten weit über dem SenderschnittAm 30. April läutete Kabel Eins eine neue Runde ein, die offiziell als dritte Staffel gelistet wird. Den Auftakt verfolgten 0,70 Millionen Zuschauer ab drei Jahren, was einem Marktanteil von annehmbaren 2,8 Prozent entsprach. Mit 0,20 Millionen 14- bis 49-Jährigen bewegte man sich bei 4,1 Prozent und damit ebenfalls nahe des Senderschnitts. Eine Woche später sank die Sehbeteiligung leicht auf 0,67 Millionen, in der Zielgruppe stieg das Interesse hingegen auf 0,23 Millionen. In beiden Zuschauergruppen waren die Einschaltquoten jedoch rückläufig und bewegten sich mäßigen 2,4 respektive 3,6 Prozent.Die dritte von insgesamt fünf neuen Ausgaben lief am 14. Mai vor 0,63 Millionen Zuschauern. Der Marktanteil sank erneut, diesmal aber nur um 0,1 Punkte auf 2,3 Prozent. Beim werberelevanten Publikum fuhr die Produktion von Spiegel TV 0,20 Millionen junge Seher und 3,2 Prozent ein – Staffeltiefstwert. Ab dem 21. Mai ging es bergauf. Die Gesamtreichweite stieg auf 0,67 Millionen, der Marktanteil verbesserte sich auf 2,6 Prozent. 0,23 Millionen Umworbene generierten 3,7 Prozent.Am besten lief es aus Quotensicht zum Staffelfinale. In der Zielgruppe waren mit 0,22 Millionen Jüngeren 4,4 Prozent drin. Insgesamt verbuchte man am 4. Juni 0,63 Millionen Zuschauer auf dem Gesamtmarkt und erntete 2,5 Prozent. Unter dem Strich stehen für die fünf neuen Folgen eine durchschnittliche Reichweite von 0,66 Millionen Zuschauern zu Buche. Der Marktanteil lag bei 2,5 Prozent. In der Zielgruppe standen 0,22 Millionen 14- bis 49-Jährige und 3,8 Prozent zu Buche.Kabel Eins hat ein perfektes Format geschaffen, das sich wunderbar wiederholen lässt. Denn nach den fünf neuen Folgen präsentierte man eine alte Folge aus dem Vorjahr, das sich von den Zuschauerzahlen nicht von den Erstausstrahlungen unterschied. Am 11. Juni schalteten 0,67 Millionen Zuschauer ein, was Marktanteile von 2,8 respektive 4,3 Prozent nach sich zog. Auch die Wiederholungen am späten Donnerstagabend liefen mit teilweise mehr als neun Prozent in der Zielgruppe ausgezeichnet.