«Daniela Katzenberger» verliert nach dem Staffelauftakt in der Vorwoche

Quotennews

Gestern fielen die Quoten für die Dokusoap schon ein deutliches Stück schwächer aus als noch vergangenen Mittwoch.



In der Vorwoche war die neuste Staffel der Dokusoapangelaufen. Diesmal ging es von einem Flamenco-Kurs für Daniela nach Deutschland, wo sie im Studio ihre erste Single aufnahm. Anschließend musste sie Wohnung auf Mallorca fertig renoviert werden, so dass die beiden dem Küchenstudio einen Besuch abstatteten.Mit 0,52 Millionen Fernsehenden startete man leicht unter dem Niveau der Vorwoche in die Ausstrahlung. So reichte es statt für 2,8 lediglich für solide 2,4 Prozent Marktanteil. Auch die 0,18 Millionen Jüngeren fielen von zuletzt 5,8 auf nun gute 4,4 Prozent zurück. Die zweite Ausgabe hielt schließlich noch 0,61 Millionen Neugierige vor dem Bildschirm, was zu einem überdurchschnittlichen Resultat von 2,8 Prozent führte. Bei den 0,22 Millionen Umworbenen steigerte man sich zumindest auf hohe 5,1 Prozent.Ab 22.20 Uhr folgten schließlich zwei alte Folgen der Realityshow. Hierfür verharrten noch 0,35 Millionen Interessenten vor dem Bildschirm, was zu annehmbaren 2,1 Prozent Marktanteil führte. Bei den 0,16 Millionen Werberelevanten kamen hohe 4,9 Prozent zustande. Mit einer weiteren Ausgabe erhöhten die 0,30 Millionen Zuschauer auf gute 3,0 Prozent Marktanteil. Bei den 0,14 Millionen 14- bis 49-Jährigen wurde nun eine starke Quote von 6,1 Prozent gemessen.