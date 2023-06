Sat.1 zeigt weitere «Pyramide»- und «Jeopardy!»-Folgen im Sommer

TV-News

Ab Mitte Juli strahlt Sat.1 drei Folgen von «Die Pyramide» mit Jörg Pilawa aus, ehe Ruth Moschner als «Jeopardy!»-Moderatorin im August übernimmt.

Im Februar rief Sat.1 „die Kult-Show-Wochen“ aus und präsentierte drei von vier geplanten Shows, die einst ein großes Fernsehpublikum in den Bann zogen. Die Neuauflagen von(bei Sat.1 unter dem Titel «Dating Game» neuaufgelegt) undumfassten allerdings nur drei Wochen und kamen nur mäßig gut beim Publikum an. Alle drei Shows blieben in der Zielgruppe unterhalb von sechs Prozent Marktanteil hängen. Einzig Jörg Pilawas «Die Pyramide» holte mehr als eine Million Zuschauer.Im Sommer ruft der Bällchensender dennoch erneut die „Kult-Show-Wochen“ aus, verzichtet dabei aber auf. Auch der Sendeplatz ändert sich und wechselt vom Montag auf den für Show-Inhalte etablierten Mittwochabend. Los geht es am 19. Juli mit der ersten von drei «Die Pyramide»-Ausgaben. Zum Auftakt zeigen Andrea Kiewel, Pierre M. Krause sowie Amira und Oliver Pocher vollen Sprach- und Körpereinsatz, um ihrem Teampartner in 30 Sekunden bis zu sieben Begriffe mit Worten und Gesten zu erklären. Nur das Duo mit den meisten Punkten darf am Ende jeder Runde die Pyramide spielen und damit Geld sammeln. Insgesamt können bis zu 22.000 Euro erspielt werden. In den weiteren Ausgaben sind Verona Pooth, Panagiota Petridou, Ralf Schmitz und Wotan Wilke Möhring (26.Juli) sowie Simone Thomalla, Ruth Moschner, Tom Beck und Bastian Bielendorfer (2. August) zu Gast.Am 9. August übernimmt Ruth Moschner Pilawas Platz in der Primetime, denn dann stehen bis einschließlich 23. August drei «Jeopardy!»-Folgen auf dem Programm. Produziert wurden die Shows von Noisy Pictures. Ob im weiteren Verlauf des Jahres auch «Dating Game» auf die Bildschirme zurückkehrt, ließ Sat.1 offen. Auch es zur geplanten Neuauflage vongibt es keine neuen Infos, zuletzt plante Sat.1 mit der Show nicht vor dem kommenden Jahr.