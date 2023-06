Schauspieler fordern härtere Gangart

Wirtschaft

Top-Talente wie Meryl Streep teilten den Studios mit, man könne sich nicht in der Mitte treffen.

Eine Gruppe von mehr als 400 Schauspielern – darunter die Oscar-Preisträger Meryl Streep, Jennifer Lawrence und Rami Malek – fordert die SAG-AFTRA-Führung auf, eine härtere Gangart einzuschlagen, da die Vertragsgespräche einen kritischen Punkt erreichen. Die Mitglieder schickten am Dienstag einen internen Brief an den Verhandlungsausschuss der Gewerkschaft und die Führung. Sie betonten, dass "wir bereit sind zu streiken, wenn es dazu kommen sollte"."Und wir sind besorgt über die Vorstellung, dass die Mitglieder der SAG-AFTRA bereit sein könnten, Opfer zu bringen, die die Führung nicht bringt", heißt es weiter. Der Vertrag läuft am Freitag aus, und die Führung hat das Recht, bereits am Samstag einen Streik auszurufen, wenn keine Einigung erzielt wird. "Dies ist nicht der Moment, sich in der Mitte zu treffen, und es ist keine Übertreibung zu sagen, dass die Augen der Geschichte auf uns alle gerichtet sind", schrieben sie. "Wir bitten Sie, sich für alle Veränderungen einzusetzen, die wir brauchen, und für den Schutz, den wir verdienen, und dabei Geschichte zu schreiben. Wenn Sie nicht in der Lage sind, den ganzen Weg zu gehen, bitten wir Sie, die Ihnen von uns, den Mitgliedern, verliehene Macht zu nutzen und sich der WGA an den Streikpostenketten anzuschließen. Für unsere Gewerkschaft und ihre Zukunft ist dies die Stunde der Wahrheit. Wir hoffen, dass Sie in unserem Namen diesen Moment wahrnehmen und nicht verpassen werden."Fran Drescher, die Präsidentin der Gewerkschaft, erschien am Samstag in einem Video mit Duncan Crabtree-Ireland, dem Hauptverhandlungsführer, in dem sie sagte, dass die Gespräche "extrem produktiv" gewesen seien. Dies schien darauf hinzudeuten, dass eine Einigung in greifbarer Nähe ist, obwohl die beiden Seiten in vielen wichtigen Fragen weiterhin uneins sind.